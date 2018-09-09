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Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл US Open

10.09.2018 02:54 — Разное | Tut.by  
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале US Open аргентинца Хуана Мартина Дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.


Reuters

Джокович провел этот матч почти без спадов, показывая теннис высочайшего уровня в каждом из сетов. Он позволил аргентинцу совершить лишь один брейк за всю игру, уступив в шестом гейме второй партии.

Сам Новак, в свою очередь, делал по брейку в каждом из сетов. Причем в первом и третьем сетах каждый раз брал очко на четвертой подаче Дель Потро, делая счет 5:3 в свою пользу.

При этом серб совершил лишь один эйс. А на двоих финалисты отметились всего тремя двойными ошибками: одна — у Дель Потро и две — у Джококович.


Reuters

Всего матч продолжался три часа и 19 минут.

Для Новака Джококовича это третья победа на US Open. Ранее он был сильнейшим на турнире в 2011 и 2015 годах. В активе серба есть еще 11 побед на турнирах серии «Большого шлема»: шесть титулов Australian Open, четыре — Wimbledon и один — Roland Garros.


Reuters

Что касается Дель Потро, то свою единственную победу в финале турнира «Большого шлема» он одержал именно на US Open. Это было в 2009 году, когда он обыграл Роджера Федерера.

После этого аргентинца часто мучали травмы сначала правого, а потом левого запястья. По итогам 2015 года он был лишь 590-м в рейтинге ATP. В этом сезоне почти двухметровый Дель Потро смог войти в мировой топ-3.

 
 
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале US Open аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
 
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