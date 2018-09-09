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МАРТ продолжает поход на региональных олигополистов в сфере услуг

10.09.2018 00:10 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ продолжает поход на региональных олигополистов в сфере услуг

ostrovok.ru

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило региональные реестры компаний, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, за счет отельеров, автошкол и ритуальных контор.

Ведомство с каждым месяцем увеличивает охват регионов  и сегментов в сфере услуг, которые  входят в зону его антимонопольного контроля. Вслед за услугами бань, прачечных, парикмахерских, швейных мастерских , компаний по обслуживанию домофонов, эвакуаторов  и пр. в поле зрения МАРТ попали владельцы гостиниц, общежитий, автошкол в Брестской  и ритуальных контор в Могилевской областях.  

В реестр Брестской области внесены государственные и частные организации, занимающиеся подготовкой и переподготовкой водителей транспортных средств (включая подразделения ДОСААФ), жилищно-коммунальные предприятия и ведомственные и частные компании, предоставляющие «услуги гостиниц и других мест проживания». В общей сложности областной реестр за август пополнился 41 компаниями, среди которых, например, предприятие Управления делами президента «НП «Беловежская пуща» (услуги гостиниц).

В реестр Могилевской области включены компании, оказывающие услуги по погребению. Это - 6 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя, работающие в нескольких районах области.

Всего на 4 сентября 2018 года в республиканский и областные реестры компаний и организаций, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, входило 664 хозяйствующих субъекта.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило региональные реестры компаний, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, за счет...
 
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