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SAP Business One: новые возможности для малого и среднего бизнеса

10.09.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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SAP Business One: новые возможности для малого и среднего бизнеса

Мировой лидер в разработке программного обеспечения для бизнеса – SAP представляет на белорусском рынке новый продукт - SAP Business One.

SAP Business One (http://b1-sap.by) – ERP решение для малого и среднего бизнеса, которое позволяет объединить все бизнес-процессы компании, и как следствие этого -  лучше контролировать финансы, расходы, дебиторскую задолженность, уровень складских запасов, а также проводить анализ различных показателей в режиме реального времени. Благодаря этому  руководитель может получить информацию о состоянии дел в компании в любой момент, и что особенно важно для современного управленца  -  с любого рабочего устройства:  ноутбука, планшета, мобильного телефона

SAP Business One работает на платформе SAP HANA.  Благодаря технологии in-memory, большие объемы информации обрабатываются мгновенно, что позволяет быстро принимать управленческие решения. 

Услуги по продаже и внедрению SAP Business One в нашей стране предлагает компания РСМ Бел Аудит (http://rsmby.by).

- Идя в ногу со временем, каждая компания должна принять решение, - считает Валентина Неизвестная, управляющий партнёр компании РСМ Бел Аудит, - как двигаться дальше, чтобы быть впереди конкурентов и увеличивать продажи. В мире современных технологий важно, чтобы все бизнес-процессы в организации работали быстро и продуктивно, в этом главным помощником, конечно, является программное обеспечение.

SAP Business One – это комплексный продукт, который при этом легко  интегрируется со всеми сторонними-системами. Решение позволяет проводить все финансовые операции, включая ведение главной книги, настройку и управление счетами, проводки, корректировки по иностранной валюте. Такие процедуры, как денежные поступления, выписка чеков, депозиты, авансовые платежи, оплата кредитными карточками и банковская выверка всегда под контролем SAP Business One.

Система  помогает создавать предложения для клиентов, на их основе - заказы, получать мгновенный доступ к информации об уровне складских запасов, управлять счетами-фактурами и дебиторской задолженностью. С ее помощью можно автоматизировать процесс закупки, включая создание запроса на предложения от поставщиков, функцию ассистента выбора оптимального предложения и в дальнейшем  - создание заказа на закупку.  Благодаря встроенной процедуре согласования в SAP Business One можно легко и быстро согласовывать специальные предложения для клиентов, значительно ускоряя таким образом процесс обработки заказов.

Одно из важных преимуществ этого нового для белорусского рынка решения –  анализ деятельности предприятия. SAP Business One – это ERP с огромным потенциалом встроенной аналитики (поставляется вместе с пользовательскими лицензиями и не требует дополнительных вложений). У сотрудников и руководителей есть в распоряжении набор инструментов для анализа и визуализации информации: дэшборды, набор готовых отчетов и графиков, для настройки и использования которых не нужно специальных навыков.

В числе базовых возможностей SAP Business One - обширные отчеты практически по всем аспектам работы предприятия, включая задолженность клиента и поставщика, оборот, денежные потоки, отчеты по контактам с клиентами, бухгалтерский учет, складской учет, балансовые отчеты, ценообразование, динамика привлечения клиентов и другие.

Решение поддерживает 27 языков и 43 локализованные версии, у него более 60 000 клиентов по всему миру, 700 локальных партнёров в 150 странах.

Более подробную информацию о SAP Business One можно всегда получить у специалистов РСМ Бел Аудит по телефонам: город (375 17) 396-40-03, 388-09-49, 388-09-48, мобильная связь (+375 29) 363 84 68, (+375 29) 601-99-22, (+375 29) 187-84-68, e-mail: info@rsmby.by, alena.p@rsmby.by, yuliya.s@rsmby.by

 
 
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Мировой лидер в разработке программного обеспечения для бизнеса – SAP представляет на белорусском рынке новый продукт - SAP Business One.
 
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