



"ТУТ и ТАМ Логистикс предлагает физическим и юридическим лицам приобрести свои корпоративные валютные облигации. Гарантированный высокий доход в размере 6% годовых и возможность досрочного погашения - хорошая альтернатива банковским депозитам.

Компания "ТУТ и ТАМ Логистикс" ведет свою историю с 1994 года и считается одной из самых старейших и успешных в своем сегменте рынка. Этот бренд хорошо известен практически каждому жителю Беларуси и давно ассоциируется с надежностью и стабильностью.

"ТУТ и ТАМ Логистикс" - это один из признанных лидеров на рынке комплексных логистических услуг страны. Следуя традициям лидерства, компания первая из своего сегмента рынка пошла на такой ответственный шаг, как выпуск и продажа корпоративных облигаций. Это не спонтанное решение, а продуманное движение вперед, продиктованное самим временем.

Рынок логистических услуг Беларуси находится сегодня на рубеже знакового прорыва. В ближайшее время мы станем свидетелями того, как логистика в буквальном смысле изменит лицо белорусской экономики. В разных регионах страны строятся новые логистические комплексы. Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" уже не просто строится, а впускает первую инновационную продукцию. Создание нового "Шелкового пути", который опять же пройдет через Беларусь, переходит к активной фазе реализации. Все эти глобальные проекты невозможно реализовать без грамотной организации логистики, что открывает для белорусских компаний прекрасные перспективы, а инвесторам дает гарантии возврата вложений с хорошим доходом.

Компания ТУТ и ТАМ Логистикс" предлагает к продаже ограниченную серию из 2500 облигаций, стоимостью 1000 долларов США каждая. Общая эмиссия составляет 2,5 млн долларов США. Доход по облигациям составляет 6% годовых и выплачивается в среднем каждые 90 дней.

Физические и юридические лица могут купить валютные облигации компании "ТУТ и ТАМ Логистикс" в отделениях ОАО "АСБ Беларусбанк", который является депозитарием эмитента. Со списком отделений, местом их расположения и другими контактными данными, можно ознакомиться на сайте банка .

Узнать всю необходимую информацию об эмиссии корпоративных облигаций компании "ТУТ и ТАМ Логистикс" можно здесь .

Если вы приняли решение купить корпоративные облигации белорусской компании "ТУТ и ТАМ Логистикс", посмотрите также и ролик с нашим гимном, который сочинили и исполнили сами сотрудники. Почувствуйте себя частью сильной логистической команды!