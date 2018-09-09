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Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь
- Основное отличие завершившейся недели, как и предыдущей, от практически всего остального времени в этом году - это превалирование чисто местных, белорусских факторов. А не внешних, как чаще всего было в текущем году.
На самом деле на внешних направлениях все было достаточно спокойно. Пара
Уже стандартно и привычно российский рубль снизился к иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подорожал на 1,3%, евро - на 1,1%.
Доллар обновил максимумы с начала года
На белорусском валютном рынке динамика валют была гораздо более серьезной. Как и на прошлой неделе, выросли в цене сразу три иностранные валюты, входящие в корзину, включая снижающийся на мировом рынке российский рубль.
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Продолжится ли падение белорусского рубля?
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