Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь

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- Основное отличие завершившейся недели, как и предыдущей, от практически всего остального времени в этом году - это превалирование чисто местных, белорусских факторов. А не внешних, как чаще всего было в текущем году.

На самом деле на внешних направлениях все было достаточно спокойно. Пара евро/доллар снизилась незначительно - с 1,1670 до 1,1640, или на 0,3%.

Уже стандартно и привычно российский рубль снизился к иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подорожал на 1,3%, евро - на 1,1%.

Доллар обновил максимумы с начала года

На белорусском валютном рынке динамика валют была гораздо более серьезной. Как и на прошлой неделе, выросли в цене сразу три иностранные валюты, входящие в корзину, включая снижающийся на мировом рынке российский рубль.