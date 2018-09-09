ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь

10.09.2018 07:13 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь
фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь

- Основное отличие завершившейся недели, как и предыдущей, от практически всего остального времени в этом году - это превалирование чисто местных, белорусских факторов. А не внешних, как чаще всего было в текущем году.

На самом деле на внешних направлениях все было достаточно спокойно. Пара евро/доллар снизилась незначительно - с 1,1670 до 1,1640, или на 0,3%.

Уже стандартно и привычно российский рубль снизился к иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подорожал на 1,3%, евро - на 1,1%.

Доллар обновил максимумы с начала года

На белорусском валютном рынке динамика валют была гораздо более серьезной. Как и на прошлой неделе, выросли в цене сразу три иностранные валюты, входящие в корзину, включая снижающийся на мировом рынке российский рубль.

Доллар подорожал за неделю на 2,64%, евро – на 2,36%. Российский рубль вырос на 1,29%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжится ли падение белорусского рубля?
 
Новости дня
Новости разные
 
Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл US Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика