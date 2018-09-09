SMARTUM: дети довольны, родители в восторге, успеваемость растет!

В нашей стране набирают популярность различные курсы, позволяющие развить индивидуальные качества ребенка, его способности и интересы. Родители начинают понимать, что обычное школьное образование - это хорошо, но его недостаточно. Ведь человек способен намного больше, чем просто читать, писать и считать.

Наверняка, многие из вас уже слышали об академии развития интеллекта SMARTUM. И вот уже начался новый учебный год, в котором количество детей в академии заметно увеличилось.

И корреспондент «Виртуального Бреста» побывал на занятиях в академии развития интеллекта SMARTUM , чтобы самостоятельно увидеть, как дети становятся гениями. Предлагаем вам небольшой репортаж с места событий.





Передовые технологии

Для начала хотелось бы отметить, что в школе используются действительно передовые технологии. Одно из последних нововведений - это приложение с дополненной реальностью для обучения. Как это работает - смотрите в коротком видео ниже.

Брестские дети будут гениями

Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок был умным, образованным и даже гением? Конечно, все хотят. Но как это сделать, если ваш сын или дочь растут такими же обычными, как и другие дети во дворе? Помочь ребенку стать уверенней в себе и успешно реализовать себя можно при помощи... канувших в лету счётов (да-да, почти таких, как были раньше в магазине у каждого продавца!). Именно такой вариант поможет развить одинаковую работу обоих полушарий мозга.

Теория

С помощью этого курса ребенок повышает свой интеллектуальный уровень, улучшает память и способность глубокого мышления, раскрывает потенциал, учится выполнять несколько действий одновременно. И это далеко не полный список возможностей, которые раскрывает в человеке ментальная арифметика. Методика рассчитана на детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые объединяются в разные возрастные группы. Курс длится от 2 до 2,5 лет, в зависимости от уровня знаний ребенка. Классическая система образования не предполагает развития двух полушарий мозга. В то время как ментальная арифметика раскрывает их огромный потенциал и позволяет работать двум полушариям одновременно. Навыки, приобретенные на занятиях, остаются на всю жизнь. Такой человек будет отличаться высокими интеллектуальными способностями и легко достигнет успехов, как в выбранной профессии, так и в отношении с окружающим миром.





Методика наиболее эффективна для дошкольников и младших школьников. Она применяется и для учеников средних и старших классов. При желании обучиться ментальной арифметике могут и взрослые, но времени им понадобится намного больше, чем детям. В центре развития интеллекта SMARTUM есть несколько групп, рассчитанных на определенный возраст и уровень начальной подготовки учеников.

Ментальная арифметика для дошкольников

Возраст 5–7 лет является самым продуктивным для обучения. В этот период дети максимально любопытны, поскольку у них образуется большое количество нервных клеток и нейронных связей. Ребенку проще овладеть новым навыком и хорошенько его закрепить. Но есть и существенная особенность: даже при большой заинтересованности сконцентрироваться детворе такого возраста еще очень сложно. Ребенок часто отвлекается, малейший шум может привести к переключению внимания. Поэтому занятия по ментальной арифметике проводятся в небольшой группе, чтобы педагог мог уделить внимание каждому слушателю. На уроке ученики не только считают. За это время несколько раз меняется вид деятельности: одни материалы подаются в игровой форме, другие задействуют мелкую моторику. Ребенок не просто весело проводит время, но и приобретает способность самую серьезную задачу превратить в развлечение.

В результате:

✅улучшается память;

✅повышается концентрация и усидчивость;

✅тренируются оба полушария мозга;

✅совершенствуется образное и логическое мышление;

✅оттачиваются навыки быстрого устного счета.

Курс обучения занимает около 2,5 лет. Ментальная арифметика является отличной подготовкой и базой для усвоения школьной программы.

Особенности обучения школьников

Учитывая имеющийся опыт и то, что детям школьного возраста уже легче удерживать внимание, программа обучения длится около двух дет. В течение первого года ученики совершенствуют навыки вычитания и сложения, на протяжении второго – умножения и деления. Операции осуществляются сначала с помощью Соробана, а затем – в уме.

У школьного возраста есть и свои сложности: низкая мотивация, снижение любопытства и желания получать новый опыт; неуверенность в своих силах (отчасти при причине отсутствия поддержки со стороны родителей и школьных учителей); замедление мыслительных процессов.

Ментальная арифметика:

✅ позволяет возобновить интерес к учебе,

✅ адекватно оценить свои успехи и способности,

✅ приобрести уверенность.

✅ У детей улучшается память, повышается успеваемость, возрастает скорость принятия решений.

Даже если до начала занятий ребенок не усваивал школьную программу в полном объеме, во время обучения ментальной арифметике прежние задачи занимают у него меньше времени.

Также активизация процессов мышления позволяет легче схватывать новый материал, не просто запоминать, но и понимать его.

Итак, дети, занимающиеся ментальной арифметикой в SMARTUM:

✅ Достигают успешных результатов в решении математических действий (устно складывают, вычитают, умножают и делят с невероятной скоростью без помощи каких-либо технических средств);

✅ За счет одновременной гармоничной работы головного мозга улучшают свою успеваемость в школе;

✅ Приобретают уверенность в себе и умение быстро находить верное решение;

✅ Развивают память и внимание, легко запоминают большие стихотворения, большие тексты, успешнее учат иностранные языки;

✅ Раскрывают творческие способности в таких сферах, как рисование, музыка;

✅ Учатся настойчивости в достижении результата, а это хорошо сказывается на спортивных достижениях.

Считают и развиваются





















На занятиях, кроме работы со счётами, детям предлагают еще и различные упражнения, игры, позволяющие развивать воображение, фотографическую память, точность и быстроту реакции. В комплексе все это направлено на то, чтобы раскрыть в детях весь потенциал и вывести на новый уровень, который облегчит учебу в школе, поможет быстро и правильно принимать решения, а также мыслить нестандартно и быть гениями!









Либерика и Меморика

В академии развития интеллекта SMARTUM наравне с ментальной арифметикой предлагают еще уникальные авторские методики: МЕМОРИКУ (развитие памяти) и ЛИБЕРИКУ (развитие скоростного чтения).

ЧИТАТЬ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ВАС НАУЧАТ В SMARTUM.

Для того, чтобы ваш ребёнок смог быстро и много читать, не теряя при этом смысла прочитанного, разработана методика развития скоростного чтения Либерика. Её название происходит от латинского слова «liber» - книга.

Либерика представляет курс для детей от 7 до 16 лет. При помощи специальных упражнений Либерика развивает не только навыки скоростного чтения, но и образное мышление ребёнка, логику, память, внимание и моторику. Начальная скорость чтения учеников, которые пришли на курс Либерики, составляет 50-150 слов в минуту, а после завершения занятий скорость чтения увеличивается минимум в два – три раза!

Как вам такие результаты за 4 месяца: чтение «про себя» выросло с 56 до 650 слов в минуту, вслух - с 60 до 200 слов в минуту? При этом понимание прочитанного текста было 20%, а стало 80%. И это мы привели просто среднюю статистику, не упоминая выдающиеся результаты, которые еще больше превосходят эти показатели.

И это не предел! Если ребёнок один раз пройдёт всю методику с начала и до конца, отработает навык скоростного чтения, он уже никогда не разучится так читать, но этот навык должен постоянно использоваться.





Тренировка памяти в SMARTUM

Если вы хотите, чтобы у вашего ребёнка была замечательная память, и он имел успех в школе, тогда вам на Меморику.

Меморика (англ. «memory» - память) - программа, которая развивает образное мышление и систематизацию процессов памяти. Она гарантирует результаты детям от 6 лет, которые уже умеют читать, писать и считать. Меморику разработал создатель авторской методики ментальной арифметики SMARTUM Владимир Федяй. После изучения курса Меморики ребёнок с лёгкостью будет учить языки и тексты, запоминать математические теоремы и формулы, а также правила орфографии. Существуют курсы для детей от 6 до 10 лет и для школьников 10 – 16 лет. Даже если у вашего ребёнка хорошая память, Меморика научит правильно ею пользоваться и грамотно управлять. Благодаря Меморике ребёнок будет креативно мыслить и запоминать информацию нестандартными способами, что поможет развить долговременную память.

Являясь новинкой для нашего города, курсы уже становятся популярными и полезными для детей. Ведь этот отличный инструмент получения новых знаний позволяет запомнить в 3-5 раз больше нужной информации, получив при этом в дополнение 1 час свободного времени ежедневно!

Итак, если ментальная арифметика - это продолжительные курсы, то Либерика и Меморика - возможность быстрого развития. Ведь всего за 3 - 4 месяца Ваш ребенок может добиться достойных результатов, которые помогут ему чувствовать себя комфортно в своем окружении, будь то работа, школа, игры во дворе или другие занятия. Выбирайте, что вам больше по душе, и записывайте своих детей не занятия!

Почему SMARTUM?

Но почему мы рекомендуем занятия именно в академии развития интеллекта SMARTUM ? А хотя бы потому, что они первые и единственные предложили курсы Ментальной арифметики, Либерики и Меморики в Бресте. Кстати, их центры уже 4-й год работают не только в областном центре, но также и в Кобрине, Пинске, Барановичах, в Беларуси Академия SMARTUM работает уже более, чем в 20 городах. А это хороший показатель!

Ежегодно в Академии SMARTUM проводятся чемпионаты и олимпиады между детьми, как местные, национальные, так и международные!

А еще потому, что центры находятся уже в 11 странах мира, более 450 центров в сети, около 40000 студентов, которые показывают прекрасные результаты!









































Хотите, чтобы ваш ребенок тоже мог получать ментальное образование и становился умнее? Записывайте его в SMARTUM, и результаты не заставят себя долго ждать!

Пробное занятие бесплатное!

Адрес: г. Брест, пр. Машерова 35 , 1 этаж; бульвар Шевченко 4 , к.501

Телефон: +375295680102

Сайт: www.smartum.by

ВКонтакте: vk.com/smartumbrestregion

Instagram: @smartum_brest

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