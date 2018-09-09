Заведения, в которые вы уже не сможете сходить: 10 закрытий сезона

В комментариях под публикациями о новых заведениях часто можно прочитать короткое: «Скоро закроются». Некоторые места до момента закрытия успевают проработать год или всего несколько месяцев, другие значатся на карте минского общепита десятилетиями. Без каких заведений остался Минск после весны-лета 2018 года — в подборке AFISHA.TUT.BY.

Sbarro



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Бренд Sbarro пришел в Беларусь около трех лет назад. В августе пиццерии американской сети закрылись. Белорусская компания-владелец франшизы проявила интерес к другому продукту — сети «Додо Пицца». В итоге в тех местах, где работала Sbarro, заработают заведения нового бренда.

Loft cafe



Фото: tam.by

Известное заведение на Петруся Бровки, где проходило много концертов и других мероприятий, закрылось два месяца назад — в июне. Заведение работало с 2011 года. Бывшая совладелица, которая запускала заведение (она вышла из проекта полтора года назад), в комментарии CityDog предположила , что закрытие может быть связано с популярностью Зыбицкой, Октябрьской, развитием культурного центра «Корпус» и проводимыми там мероприятиями.

— Сейчас такими форматами (какие были в Loft cafe — Прим. ред) никого не удивишь, — резюмировала экс-совладелица.

«Питер»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бар открылся зимой 2018 года на месте закрывшегося бара «Ў». Еще до открытия «Питер» успел угодить в скандал . Прохожие заметили, как в заведении, где на тот момент был ремонт, красовался портрет Владимира Путина. Владельцы объяснили:

— Дизайнер долгое время не могла карандашом нарисовать лицо Путина (на стене был изображен диалог между Владимиром Путиным и Екатериной II. — Прим. ред.), поэтому поставила распечатанную фотографию, чтобы срисовывать.

Проработал бар недолго: уже сейчас к открытию тут готовится новое заведение — кофейня. Причины закрытия «Питера» бывшие совладельцы на момент подготовки материала комментировать отказались.



Фото предоставлено заведением

Icon Bar открылся в 2016 году по соседству с «Винным шкафом» на Революционной, 30. Заведение рассчитывало на статусных гостей. По крайней мере, судя по ценнику на коктейли и кальян, а еще существующий дресс-код. Помимо замахнувшегося на пафосность бара здесь же, на Революционной, находился офис одноименного журнала, а также фотостудия и экспозиция итальянской мебели. Но долго проект не просуществовал.

«Верхні горад»



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кафе «Верхний город» работало на площади Свободы более 10 лет, пока к владельцам не пришли предприимчивые рестораторы и не выкупили компанию-владельца кафе. Теперь на Свободы, 4 работает новый гастропаб с европейской кухней.

Green Cuisine



Фото: btw.by

Green Cuisine запустился в апреле 2017 года. Вегетарианский ресторан вырос из кафе «Счастье здесь», которое тоже позиционировалось как вегетарианское. Но в апреле этого года владельцы объявили о закрытии, которое было связано с переездом учредителей в другую страну и невозможностью заниматься бизнесом в Минске. Сейчас на Интернациональной, 23 открыли итальянский ресторан (он есть в обзоре новых заведений).

«1801»



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вторая кофейня в фирменном магазине часов «Луч» на проспекте Независимости, 18 закрылась быстро, не проработав и месяца.

— У этого места низкая проходимость. У нас небольшой опыт, мы поняли, что место не выстрелит, поэтому закрываемся, — прокомментировал директор заведения Вячеслав Жадан.

«Жигули»



Фото: slivki.by

Пивной ресторан на площади Победы открылся в июле прошлого года на месте закрывшегося (тоже пивного) заведения «Beerжа». Проработал около года и уступил место другому, нынче популярному в Минске формату — ресторану грузинской кухни. Что примечательно, владельцы у трех упомянутых заведений не менялись.

«Театро»



Фото: slivki.by

«Театро» — старожил минского общепита. Кафе в двух шагах от Большого театра было основано в 1960 году. За это время его обновляли — как по части интерьера, так и по части маркетинга, предлагали акции. Но в этом году заведение все-таки закрылось.

«Пахлава»

Публикация от Пахлава Минск (@pahlava_minsk) 27 Авг 2018 в 2:29 PDT

Кофейня с азербайджанскими сладостями на Кирова, 4 открылась в июне 2017 года. Проработав чуть больше года, владельцы приняли решение точку закрыть и открыть новую кофейню формата take away, но уже в другом месте.

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