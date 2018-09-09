Помоги ей, помоги себе. Стартует бесплатная программа для женщин, которые хотят успешную карьеру

В Беларуси запускается бесплатная менторская программа для женщин в лидерстве . Это возможность поверить в себя и начать более уверенно двигаться по карьерной лестнице благодаря поддержке другой, более опытной женщины. Участвовать можно в любой из ролей: в качестве той, кому нужна помощь, или той, кто готова поделиться личным профессиональным опытом.





— Мы наблюдаем, что на рынке труда женщины нередко сталкиваются с серьезными барьерами. Например, упираются в так называемый стеклянный потолок, то есть в невозможность продвинуться по карьерной лестнице, в то время как их коллеги-мужчины делают это семимильными шагами. Женщины выпадают из профессионального поля на несколько лет из-за декретного отпуска и в это время не получают никакой профессиональной поддержки, а после выхода с сожалением осознают, что компетенции утрачены и нужно начинать едва ли не сначала, — приводит примеры основательница и директор Центра по продвижению прав женщин «Ее права» Александра Дикан. — Да и в самом начале профессиональной карьеры им нередко приходится более упорно доказывать, что они хорошие специалистки, достойны той работы, на которую претендуют. По данным мировых исследований, начинающим предпринимательницам инвесторы меньше доверяют и реже согласны давать кредит — это тоже о многом говорит.

Эти «невидимые» препятствия дополняются установками, с которыми с детства растут многие белоруски. Например, немало стереотипов существует о женских способностях, наклонностях и работе, на которую девушки могут претендовать.

— Женщин учат быть покладистыми и послушными, советуют выбирать «женские» профессии и не связывать жизнь с математикой, — делится наблюдениями Александара Дикан. — Это приводит к тому, что женщины меньше верят в свои способности и силы, часто занимаются обслуживающим трудом, работают в социальной, образовательной сферах, но редко видят себя на руководящих постах или в качестве бизнес-леди. И это, конечно, напрямую связано с их представлениями о себе, их самооценкой. И, в конечном счете, с их доходом и финансовой независимостью.

Чтобы поменять ситуацию и дать возможность увидеть себя другой, Центр по продвижению прав женщин «Ее права» совместно с партнерами запускает специальную менторскую программу.



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Программа, которая представляет собой модель безвозмездного сотрудничества женщин, довольно уникальная для Беларуси. Предполагается, что для участия будут отобраны 60 белорусок, которые заявили о своем желании быть успешными.

Организаторы пригласят 30 менти, то есть женщин, которые хотят стать успешнее в карьере, и 30 тех, кто готов им помочь в этом (их в программе называют менторками). Пары женщин будут формироваться на основе заявок потенциальных участниц, в зависимости от запросов менти и предложений менторок.

Именно поэтому важно, чтобы все заявительницы четко формулировали запрос и описывали свои возможности при заполнении заявки. На протяжении десяти месяцев женщины будут встречаться, делиться опытом и вдохновлять друг друга, учиться презентовать себя и отстаивать свои лидерские позиции.

— Это не образовательная программа или, тем более, не что-то похожее на университет или школу. Менторка, в свою очередь, это не преподавательница, которая будет давать академические знания. Она — та, кто подсказывает, подбадривает, вдохновляет и рассказывает, каков был ее путь, — уточняет Александра Дикан.

Такая практика менторства популярна и престижна в других странах, где женщины с удовольствием поддерживают тех, кто начинает свой карьерный путь. Для состоявшейся в карьере женщины участие — это возможность попробовать себя в новой роли, укрепить свой лидерский потенциал и познакомиться с другими успешными женщинами из различных сфер. В качестве менторок приглашаются состоявшиеся женщины из госсектора, бизнеса, некоммерческих белорусских и международных организаций

— Менторки тоже получат свою порцию вдохновения во время встреч с международными специалистками из разных сфер, — говорят организаторы программы. — Ведь важный компонент — нетворкинг, знакомство успешных женщин друг с другом для взаимодействия в будущем, создание сообщества женщин.

Претендовать на участие в качестве менти может любая белоруска, которая сформулирует и пришлет организаторам свой запрос. Запрос должен быть связан с желанием расти и становиться увереннее в профессиональном поле. Для участия будут отобраны женщины с наиболее четко и понятно прописанной мотивацией.

— В первую очередь, мы хотели бы видеть тех, кто уже занимает менеджерские позиции или собирается запускать свой бизнес. Однако не будем ориентироваться только на формальные признаки, а обратим внимание на то, какой вклад женщина уже сейчас вносит в развитие своего проекта, инициативы, организации, где работает, — уточняет Александра Дикан. — Если вы сомневаетесь, стоит ли вам подавать заявку, напишите на электронную почту info@eeprava.by .

Подать заявку на участие можно до 16 сентября 2018 года.