Новое ЧП в белорусской армии: снова найден повешенным солдат

Второй повешенный солдат за четыре дня - таковы реалии современно белорусской армии.

По информации Минобороны, 8 сентября в лесу было было обнаружено тело солдата, оставившего 5 сентября свою воинскую часть в Гродненском гарнизоне. После этого 26-летнего мужчину объявили в розыск. На тот момент он находился на службе уже 16 месяцев/

5 сентября, в одной из частей Слонимского гарнизона 20-летний рядовой Орлов покончил жизнь самоубийством. Тогда в Минобороны рассказали, что парню оставалось служить около полугода. Проверку по факту самоубийства проводит СК, а родные парня сообщили журналистам, что не исключат факты дедовщины в его части.

Как и в слонимском случае, гродненскую трагедию в Минобороны прокомментировали, отметив, что «причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка».