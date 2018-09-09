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Новое ЧП в белорусской армии: снова найден повешенным солдат

10.09.2018 08:11 — Разное | БДГ  
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Второй повешенный солдат за четыре дня - таковы реалии современно белорусской армии.

По информации Минобороны, 8 сентября в лесу было было обнаружено тело солдата, оставившего 5 сентября свою воинскую часть в Гродненском гарнизоне. После этого 26-летнего мужчину объявили в розыск. На тот момент он находился на службе уже 16 месяцев/

5 сентября, в одной из частей Слонимского гарнизона 20-летний рядовой Орлов покончил жизнь самоубийством. Тогда в Минобороны рассказали, что парню оставалось служить около полугода. Проверку по факту самоубийства проводит СК, а родные парня сообщили журналистам, что не исключат факты дедовщины в его части.

Как и в слонимском случае, гродненскую трагедию в Минобороны прокомментировали, отметив, что «причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка».

Напомним, что 3 октября прошлого года в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль. С октября по январь 2017 года в 16 военных частях после проверок было возбуждено 48 уголовных дел. 

 
 
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Второй повешенный солдат за четыре дня - таковы реалии современно белорусской армии.
 
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