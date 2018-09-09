"Узнал во мне тещу". Девять смешных и красивых костюмов бегунов Минского полумарафона

Готовить к Минскому полумарафону оригинальный костюм для многих стало уже традицией: кто-то приходит за призом , а кто-то за хорошим настроением. GO.TUT.BY поговорил с яркими участниками забега.





Антону Беленскому 27 лет. Он участвует в Минском полумарафоне в третий раз, всегда бежит максимальную дистанцию. В прошлом году удивлял всех образом Иисуса , в этом получился «сбежавший пациент». Говорит, из-за капельницы бежать было тяжело:

— Она на каждой яме подпрыгивала и в целом еле ехала.

Несмотря на реквизит, парень планирует улучшить результат. Как готовился к забегу? Бросил курить.





Николай Турин работает на Минском заводе виноградных вин.

— Я сначала гладиатором или легионером нарядится хотел, но на глаза в магазине попался костюм рыцаря. Решил купить.

Для молодого человека это не первый полумарафон: занимается бегом уже пять лет, в неделю пробегает около 40 км. Максимальное расстояние, которое преодолевал, — 87 км по Налибокской пуще.

— От полумарафона эмоций море! Собирался бежать за час и 50 минут, но тут такая атмосфера праздника, что справился за час и 33 минуты.





Проектировщик Дмитрий Федоров в костюме клоуна посвятил 10 км бега будущему ребенку, который появится на свет через месяц.

— Очень хотим, чтобы малыш знал, как мы его ждали. Жена в час ночи рисовала плакат, посвященный ему, и шила костюм. В этом плане она у меня молодец! Я как-то случайно ей швейную машинку купил, вот она теперь и создает красоту.

Бежать в таком наряде удобно. Единственное, что парик клоуна уж больно жаркий, признается Дмитрий.





Алексей и Александра Тимофеевы бежали 10 км большой дружной суперсемейкой: дочке Полине шесть лет, сыну Матвею три года. На Минском полумарафоне они первый раз, к подготовке подошли ответственно: тренировались четыре месяца.

— Думала, что после 5 км будет тяжело, — говорит Александра. — Но семья придает силы!

Алексей и Александра говорят: увлеклись спортом, чтобы быть хорошим примером для детей.

— На диване сидеть — это проще простого, а вот чтобы заставить себя тренироваться, нужна сила воли.





Юлия Королева и Алесь Мизунов долго думали, как отпраздновать свадьбу. Идею отмечать на полумарафоне предложила подруга Юлии. Молодые люди вдохновились и на следующий день после бракосочетания пробежали 10 км в свадебных нарядах. Ребят поддержали не только близкие друзья и родственники, но и пес Бублик.





— Да мы родились в этих костюмах! — хором отвечает эта команда на вопрос о своих нарядах.

Катя, Петя, Александр, Ксюша, Саша и Рома представляли на полумарафоне агентство PRKVADRAT. Рассказывают, что главной их целью было повеселить народ.

— Сегодня стали живой фотозоной! Бежали в умеренном темпе. Думали, справимся за два часа и 20 минут, а в итоге через два часа уже на финише.





Андрей Поляков и Кристина Васильева приехали из Воскресенска. В Беларуси пара впервые и уже побывала в Несвижском замке.

«Флинтстоуны» говорят, что бежать Минский полумарафон относительно не сложно. Они опытные: принимали участие в забегах в Казани и Владимире.





Маша Коцур работает в IT. На полумарафон нарядилась в костюм Матушки Природы, но называли ее и кикиморой, и Бабой-ягой, а кто-то даже тещу свою в ней узнал.

Костюм девушка сшила сам, а вот веточки в косы помогал вплетать молодой человек.





Костюм Дениса Иванова было сложно не заметить: он был гамбургером. На вопрос, почему такой наряд, ответил:

— У нас сегодня праздник здорового образа жизни, а я как-то не особо его веду. Какой образ жизни, такой и костюм!

Тем не менее, пробежал «пятерку» — и вообще, на полумарафоне уже в третий раз. Вот вам и гамбургер.