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Команда НОК с участием Президента победила в лыжероллерной эстафете в День города

10.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Команда НОК с участием Президента победила в лыжероллерной эстафете в День города

В эстафете 4×2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым. Александр Лукашенко во время эстафеты Александр Лукашенко Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко Второй на финиш пришла команда Комитета госбезопасности.

Замкнул тройку квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук. Согласно положению проведения соревнований финишировать должны были руководители министерств и ведомств, поэтому второе место судьи отдали Минспорта, а бронзовые награды достались команде КГБ.

«Четвертый раз в жизни бегал на лыжероллерах, ранее только на лыжах. Однако выступление удалось, — отметил Сергей Ковальчук. — Места, которые заняли команды, — не самое важное на таком спортивном празднике. Главное — это те эмоции, которые получили все участники. Много людей пришло посмотреть, как проходят соревнования. Прекрасная атмосфера». Александр Лукашенко и Надежда Скардино Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины. Во время спортивного праздника Перед стартом глава государства провел небольшую разминку на дистанции, а также пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком, которым предстоит еще выйти на старт в роллер-марафоне. Александр Лукашенко Массовый физкультурно-спортивный праздник у проспекта Победителей продолжился состязаниями по пожарно-спасательному спорту, баскетболу 3х3, парусной «Звездной регатой», волейболу, шахматам. В роллер-марафоне приняли участие лучшие атлеты Беларуси и зарубежных стран.

БелТА.


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В эстафете 4×2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и
 
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