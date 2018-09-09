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В пределах разумного. 15 бюджетных, но действенных средств против отечности

10.09.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Недостаточное количество сна — неважно, дедлайн тому виной или отличная вечеринка — непременно станет причиной отеков. На случай, когда утром из зеркала на вас смотрит что-то слегка помятое и опухшее, редакция LADY подготовила список работающих экспресс-средств, которые можно купить в Беларуси. И что особенно приятно — почти все они не дороже 20 рублей.

Пожалуй, ни один косметический продукт не справляется с утренней отечностью лучше, чем патчи. Они дают моментальный результат и представлены на рынке в таком количестве, что сложно понять, какие же выбрать.

Если отечность под глазами — перманентная проблема, стоит присмотреться к корейским гидрогелевым патчам: они выпускаются по 30 пар в упаковке. И хотя это самый дорогой продукт в нашей подборке, хватит его как минимум на месяц! А то и на два.

Из доступных у нас рекомендуем патчи от La Miso (лучшие — с морским коллагеном), Secret Key (особенно хорош недавний запуск — Marine Racoony) и Petitfee (мы выбираем версию Black pearl and gold).




Тем, кому экстренная помощь нужна лишь изредка, подойдут патчи в индивидуальных упаковках. Такие бывают двух видов — на гелевой основе и на тканевой. Работают они примерно одинаково, разница лишь в том, что первые лучше держатся на коже и обладают охлаждающим эффектом.

Гелевые подушечки можно найти в соседнем магазине: у бюджетной марки Skinlite как раз есть вариант против отечности с женьшенем и грецким орехом. Аналогичные патчи предлагает и бренд The Face Shop: их Modeling gel patch обещает бороться не только с отеками, но и темными кругами.



Из тканевых патчей мы рекомендуем белорусские от BelKosmex. У бренда их много, но для устранения «утренней катастрофы» лучше всего подойдут те, что против мешков и темных кругов из линейки «Домашний косметолог» и «Интенсивный лифтинг» из серии Black secrets. Если отечественный продукт по каким-то причинам вас не устраивает, попробуйте корейский: у Tony Moly есть патчи с говорящим названием Panda’s dream (англ. «Мечта панды». — Прим. LADY.TUT.BY).




Впрочем, для борьбы с отеками можно использовать и более «традиционные» средства — например, маску-бальзам для контура глаз от «Витэкс». В составе есть мощнейший антиоксидант — экстракт зеленого чая, а также экстракты огурца и петрушки, которые бонусом еще и осветляют кожу.


Легкую припухлость вполне можно устранить и с помощью геля для век. Особенно, если средство перед использованием положить на 10 минут в холодильник: так эффект будет более выраженным.

В бюджетном сегменте зарекомендовал себя увлажняющий гель из линейки Hydra Vegetal от Yves Rocher. Недавно производитель обновил формулу, и теперь гель содержит светоотражающие частички, которые визуально скроют все недостатки. Подобные средства можно найти у Markell в серии Lux Comfort, а также у KORA: ищите крем-гель для век с маслом ши — он содержит кофеин, который, как известно, прекрасно справляется с отеками.




Как же быть тем, у кого по утрам отекают не только веки, но и все лицо? Выход есть! Первый вариант — использовать гидрогелевые маски: ощущения при использовании странные (еще бы, ведь они похожи на желе), результат — незамедлительный. Такие можно найти у бренда Koelf и Cettua.



А еще с утренней припухлостью справится… глиняная маска! Да, вы не ошиблись: именно глина обладает полезным свойством «притягивать» лишнюю влагу. Хорошая маска как раз для таких случаев нашлась у Markell в линейке Natural Line: выбирайте ту, что с красной глиной.


 
 
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LADY подготовила список работающих экспресс-средств, и (что особенно приятно!) большинство из них стоит не дороже 20 рублей.
 
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