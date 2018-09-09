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Букварь: родословная книги

10.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Накануне 1 сентября в Ивьевской детской библиотеке состоялся час литературного знакомства "Букварь: родословная книги". В этом году исполняется 400 лет первой книге "Букварь", изданной в типографии Свято-Духова православного братства в городе Евье в Великом княжестве Литовском.

 

Тогда само слово "букварь" было вновинку, а теперь вошло в десятки языков - от боснийского до цыганского и чувашского.

Кто является автором "Букваря", доподлинно не известно. Среди наиболее вероятных авторов исследователи называют белорусского и украинского культурного и церковного деятеля Мелетия Смотрицкого, потому как в 1619 году, спустя год после выхода "Букваря", он издал в Евье свою знаменитую грамматику. Также к книге имел отношение еще один известнейший автор того времени Стефан Зизаний - в конце книги его текст на старобелорусском языке "О знамении крестном".

В Беларуси "Букварь", видимо, зачитали до дыр поколения школяров. Но в мире сохранилось два экземпляра учебника: неполный - в Королевской библиотеке Дании, полный - в библиотеке лондонского общества "Миддл Темпл", куда книга попала в начале XVII века благодаря коллекционеру учебных изданий Роберту Эшли. Неудивительно, что "Букварь" 1618 года был почти неизвестен нашим исследователям, ведь почти никто из книговедов не видел его даже в копии, а тем более не держал в руках.

В детской библиотеке оформлена выставочная экспозиция "Букварь: родословная книги". На выставке представлены экземпляры букваря 1945 года издания, автор А. И. Воскресенская, и издания 1950 года на белорусском языке - автор Н. И. Сивко, а также букварь на польском языке 1918 года выпуска. Внимание посетителей привлекла коллекция современных букварей. Не остались без внимания читателей и фотографии букварей времен советского союза.

Выставку дополняют различные предметы школьной жизни и учебные пособия, ученические тетради, планы уроков 20-50 годов XX столетия. Материалы для выставки представил местный краевед И. М. Буйко.

П. Подберезная.

 
Теги: знакомства
 
 
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Накануне 1 сентября в Ивьевской детской библиотеке состоялся час литературного знакомства "Букварь: родословная книги". В этом году исполняется 400 лет первой...
 
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