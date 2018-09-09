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В сейме Литвы потребовали от кабмина ежемесячных отчетов о борьбе с БелАЭС

10.09.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Депутат Сейма Литвы от консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис предложил ежемесячно требовать от правительства отчета о мерах, которые предпринимаются, чтобы электроэнергия с БелАЭС в будущем не попала в балтийскую республику.

Как сообщает Sputnik Литва, с предложением обязать Кабмин предоставлять такие сведения Ажубалис обратился к председателям комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу.

По словам Ажубалиса, в общественном пространстве существует множество спекуляций на тему строительства атомной электростанции под городом Островец в Беларуси, а также отказа от энергии из России и Беларуси и синхронизации с европейскими электросетями. Как считает консерватор, для Сейма настала пора знать точно, как обстоят дела с каждым из этих вопросов.

 
 
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Депутат Сейма Литвы от консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис предложил ежемесячно требовать от...
 
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