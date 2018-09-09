В сейме Литвы потребовали от кабмина ежемесячных отчетов о борьбе с БелАЭС

Sputnik Литва , с предложением обязать Кабмин предоставлять такие сведения Ажубалис обратился к председателям комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу. Как сообщает, с предложением обязать Кабмин предоставлять такие сведения Ажубалис обратился к председателям комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу.





По словам Ажубалиса, в общественном пространстве существует множество спекуляций на тему строительства атомной электростанции под городом Островец в Беларуси, а также отказа от энергии из России и Беларуси и синхронизации с европейскими электросетями. Как считает консерватор, для Сейма настала пора знать точно, как обстоят дела с каждым из этих вопросов.