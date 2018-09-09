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Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь

10.09.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Что происходило с курсами валют на прошлой неделе? Чего можно ожидать на валютном рынке Беларуси на этой неделе? Продолжится ли снижение белорусского рубля? Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари», дал свою оценку и прогноз в комментарии Myfin.by.

- Основное отличие завершившейся недели, как и предыдущей, от практически всего остального времени в этом году - это превалирование чисто местных, белорусских факторов. А не внешних, как чаще всего было в текущем году.

На самом деле на внешних направлениях все было достаточно спокойно. Пара евро/доллар снизилась незначительно - с 1,1670 до 1,1640, или на 0,3%.

Уже стандартно и привычно российский рубль снизился к иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подорожал на 1,3%, евро - на 1,1%.

Доллар обновил максимумы с начала года
На белорусском валютном рынке динамика валют была гораздо более серьезной. Как и на прошлой неделе, выросли в цене сразу три иностранные валюты, входящие в корзину, включая снижающийся на мировом рынке российский рубль.

Доллар подорожал за неделю на 2,64%, евро – на 2,36%. Российский рубль вырос на 1,29%.

В результате валютная корзина подорожала на 1,91%. Кстати говоря, это максимальный недельный рост корзины вообще с начала этого года.
И стоит добавить, что доллар в очередной раз обновил максимумы с начала года.

С моей точки зрения, снижение белорусского рубля к корзине, которое мы наблюдаем две недели, не является какой-то новой устойчивой и долгосрочной тенденцией. Речь идет об определенных сезонных причинах. Среди них можно предположить рост спроса на валюту со стороны предприятий. В частности, речь может идти о покупке валюты для закупки газа, а также для возврата валютных кредитов.

Курсы иностранных валют могут пойти вниз
Я ожидаю, что уже на этой неделе эта тенденция прервется. И сразу три иностранные валюты могут отыграть назад, опустившись вниз после двух недель достаточно заметного роста.
К концу этой недели доллар может снизится до 2,12 белорусского рубля, евро - до 2,46 белорусского, а российский рубль - до 3,07 белорусского рубля за 100 российских.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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