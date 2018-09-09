Прогноз по курсам валют: доллар и евро могут подешеветь

- Основное отличие завершившейся недели, как и предыдущей, от практически всего остального времени в этом году - это превалирование чисто местных, белорусских факторов. А не внешних, как чаще всего было в текущем году.





На самом деле на внешних направлениях все было достаточно спокойно. Пара евро/доллар снизилась незначительно - с 1,1670 до 1,1640, или на 0,3%.





Уже стандартно и привычно российский рубль снизился к иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подорожал на 1,3%, евро - на 1,1%.





Доллар обновил максимумы с начала года

На белорусском валютном рынке динамика валют была гораздо более серьезной. Как и на прошлой неделе, выросли в цене сразу три иностранные валюты, входящие в корзину, включая снижающийся на мировом рынке российский рубль.





Доллар подорожал за неделю на 2,64%, евро – на 2,36%. Российский рубль вырос на 1,29%.





В результате валютная корзина подорожала на 1,91%. Кстати говоря, это максимальный недельный рост корзины вообще с начала этого года.

И стоит добавить, что доллар в очередной раз обновил максимумы с начала года.





С моей точки зрения, снижение белорусского рубля к корзине, которое мы наблюдаем две недели, не является какой-то новой устойчивой и долгосрочной тенденцией. Речь идет об определенных сезонных причинах. Среди них можно предположить рост спроса на валюту со стороны предприятий. В частности, речь может идти о покупке валюты для закупки газа, а также для возврата валютных кредитов.





Курсы иностранных валют могут пойти вниз

Я ожидаю, что уже на этой неделе эта тенденция прервется. И сразу три иностранные валюты могут отыграть назад, опустившись вниз после двух недель достаточно заметного роста.

К концу этой недели доллар может снизится до 2,12 белорусского рубля, евро - до 2,46 белорусского, а российский рубль - до 3,07 белорусского рубля за 100 российских.



