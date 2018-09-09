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Forbes: годовая поддержка белорусской экономики сопоставима с объемом дотаций всех регионов России
Cумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России и близка к ожидаемому годовому поступлению в бюджет от повышения НДС, пишет Forbes.
По оценкам российского Минфина в первом полугодии бюджет только на поставках нефти в Беларусь недополучил около 168 млн долларов.
В 2016 году МВФ оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд. только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд. в год. Для сравнения: сумма ожидаемых расходов по всем нацпроектам в России составляет около 69 млрд. долларов в год. На ближайшем российско-белорусском саммите, который состоится 19 сентября, Минск будет просить рефинансировать $1 млрд долга, пишет Forbes.
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Cумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России и близка к ожидаемому годовому...
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