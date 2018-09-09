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Фотофакт: в Бресте автокран упал с путепровода
Автомобильный кран упал с путепровода в Бресте 9 сентября, около 17.00. Об этом сообщает местное издание
По предварительной информации, не выдержала консоль балки, на которую поставил опоры автокрана работник. К счастью, никто не пострадал.
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Автомобильный кран упал с путепровода в Бресте 9 сентября, около 17.00. Об этом сообщает местное издание «Реальный Брест».
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