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Бьорндален не намерен возвращаться в спорт даже в случае победы в рождественской гонке

10.09.2018 08:40 — Разное | Партизан  
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в рождественской гонке, сообщает БелТА.  

Он был приглашен выступить вместе с Дарьей Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионкой. 
Об этом Бьорндален рассказал ТАСС. 32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален ушли из спорта после окончания прошлого сезона. Рождественская гонка, в которой они выступят 29 декабря, официально называется "Мировой командный вызов по биатлону" и является коммерческим соревнованием. 


С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии "С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене", - сообщила Домрачева.


 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в...
 
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