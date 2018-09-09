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Бьорндален не намерен возвращаться в спорт даже в случае победы в рождественской гонке
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в рождественской гонке, сообщает
Он был приглашен выступить вместе с Дарьей Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионкой.
Об этом Бьорндален рассказал ТАСС. 32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален ушли из спорта после окончания прошлого сезона. Рождественская гонка, в которой они выступят 29 декабря, официально называется "Мировой командный вызов по биатлону" и является коммерческим соревнованием.
С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии "С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене", - сообщила Домрачева.
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в...
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