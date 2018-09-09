Бьорндален не намерен возвращаться в спорт даже в случае победы в рождественской гонке

Он был приглашен выступить вместе с Дарьей Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Об этом Бьорндален рассказал ТАСС. 32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален ушли из спорта после окончания прошлого сезона. Рождественская гонка, в которой они выступят 29 декабря, официально называется "Мировой командный вызов по биатлону" и является коммерческим соревнованием.









С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии "С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене", - сообщила Домрачева.



