В Столине двое мужчин повредили 27 (!) автомобилей. Их нашли и будут судить

Как сообщает Столинский РОСК, установлены личности причастных к хулиганству. Ими оказались 48-летний житель райцентра и 31-летний житель Маньковичей. Известно, что оба ранее судимы.





В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 «Хулиганство» УК РБ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.