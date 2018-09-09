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В Столине двое мужчин повредили 27 (!) автомобилей. Их нашли и будут судить
Инцидент с массовым повреждением автомобилей в Столине произошел в ночь на 30 августа. Большинство автомобилей было повреждены в Столине, два – в деревне Маньковичи. Колеса автотранспорта были проколоты металлическим предметом, в четырех случаях повреждено лакокрасочное покрытие.
Как сообщает Столинский РОСК, установлены личности причастных к хулиганству. Ими оказались 48-летний житель райцентра и 31-летний житель Маньковичей. Известно, что оба ранее судимы.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 «Хулиганство» УК РБ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
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Инцидент с массовым повреждением автомобилей в Столине произошел в ночь на 30 августа. Большинство автомобилей было повреждены в Столине, два – в деревне...
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