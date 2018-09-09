ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столине двое мужчин повредили 27 (!) автомобилей. Их нашли и будут судить

10.09.2018 08:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Инцидент с массовым повреждением автомобилей в Столине произошел в ночь на 30 августа. Большинство автомобилей было повреждены в Столине, два – в деревне Маньковичи. Колеса автотранспорта были проколоты металлическим предметом, в четырех случаях повреждено лакокрасочное покрытие.

Как сообщает Столинский РОСК, установлены личности причастных к хулиганству. Ими оказались 48-летний житель райцентра и 31-летний житель Маньковичей. Известно, что оба ранее судимы.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 «Хулиганство» УК РБ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент с массовым повреждением автомобилей в Столине произошел в ночь на 30 августа. Большинство автомобилей было повреждены в Столине, два – в деревне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Позволят ли Румасу избавиться от чиновничьего балласта?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика