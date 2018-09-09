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Электронная урна приняла бюллетень Путина только с третьего раза

10.09.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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Президент России вносил бюллетень не с той стороны и, это не позволило, автомату верно распознать бумагу.

Электронная урна для голосования не смогла сразу распознать документ, так как президент внес бюллетень не с той стороны, пояснила глава российского ЦИК Элла Памфилова, пишет sputnik.by
Проблема заключалась в том, что урна сконструирована таким образом, чтобы соблюсти тайну голосования, для этого вносить бюллетень нужно текстом вниз. Так никто не сможет увидеть, за кого избиратель отдал голос. Памфилова предположила, что Путин вложил бюллетень, не таясь потому, что является человеком открытым.

Но хоть сам процесс голосования был сопряжен с некоторыми сложностями, выбор кандидатуры для Путина был простым. На пост мэра Москвы претендует действующий глава города Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".


Единый день голосования проходит сегодня в России. Россияне избирают руководителей 22 регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, также выборы проходят в органы местного самоуправления.


 
 
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Президент России вносил бюллетень не с той стороны и, это не позволило, автомату верно распознать бумагу.
 
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