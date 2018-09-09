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Трамп чуть не объявил войну Северной Корее

10.09.2018 08:07 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп в начале этого года намеревался опубликовать твит о выводе семей 28,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи.

 Министр обороны страны Джеймс Мэттис отговорил его от этого шага, так как подобное заявление Северная Корея могла истолковать как объявление войны и подготовку к нападению на Корейский полуостров.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» журналист Боб Вудворд

Глава Пентагона тогда убедил Трампа, что твит может привести к решению лидера КНДР Ким Чен Ына атаковать Южную Корею и в конечном итоге развязать большую войну.

По словам Вудворда, президент планировал разместить и другой пост с изложением своего видения конфликта между Северной Кореей и США. Трамп, отмечает журналист, хотел написать, что столкновение между двумя странами в конечном счете станет столкновением между двумя людьми.

«Человек против человека. Я против Кима», - цитирует репортер твит, который тоже остался неопубликованным.

 
 
Ссылка на источник 22
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Президент США Дональд Трамп в начале этого года намеревался опубликовать твит о выводе семей 28,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи.
 
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