Впервые женщина может стать президентом Грузии









Sputnik Грузия , об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета. Как передает, об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета.





«Как вы знаете, вчера истек срок оглашения полного списка кандидатов в президенты, что дало нам возможность сделать выбор среди представленных кандидатов. Политсоветом партии было принято решение поддержать кандидатуру госпожи Саломе Зурабишвили. Госпожа Зурабишвили является представителем выдающейся грузинской семьи, потомком Нико Николадзе и Иване Зурабишвили», - сказал Кобахидзе.





По его словам, Зурабишвили – достойный независимый кандидат, который будет соответствующе выполнять обязанности президента.





«Мы считаем, что госпожа Саломе Зурабишвили сможет внедрить новую традицию в нашей конституционной системе, она может исполнять обязанности президента не от какой-либо политической партии и группы, а опираясь на интересы страны и общества. Мы призываем грузинскую общественность поддержать госпожу Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты», - заключил председатель грузинского парламента.





Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после этого вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.





После полного задействования обновленной Конституции Грузия окончательно перейдет на парламентскую форму правления.



