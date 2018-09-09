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Впервые женщина может стать президентом Грузии
Политсовет правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» принял решение в президентской гонке поддержать независимого кандидата Саломе Зурабишвили.
Как передает
«Как вы знаете, вчера истек срок оглашения полного списка кандидатов в президенты, что дало нам возможность сделать выбор среди представленных кандидатов. Политсоветом партии было принято решение поддержать кандидатуру госпожи Саломе Зурабишвили. Госпожа Зурабишвили является представителем выдающейся грузинской семьи, потомком Нико Николадзе и Иване Зурабишвили», - сказал Кобахидзе.
По его словам, Зурабишвили – достойный независимый кандидат, который будет соответствующе выполнять обязанности президента.
«Мы считаем, что госпожа Саломе Зурабишвили сможет внедрить новую традицию в нашей конституционной системе, она может исполнять обязанности президента не от какой-либо политической партии и группы, а опираясь на интересы страны и общества. Мы призываем грузинскую общественность поддержать госпожу Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты», - заключил председатель грузинского парламента.
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после этого вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.
После полного задействования обновленной Конституции Грузия окончательно перейдет на парламентскую форму правления.
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Политсовет правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» принял решение в президентской гонке поддержать независимого кандидата Саломе...
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