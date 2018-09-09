Роналду обнаружили голым и думающим о Месси









Lenta.ru , его слова приводит Daily Mail. Как передает, его слова приводит Daily Mail.





«Рио Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял голым перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау, какой я красивый!». Другие игроки «Юнайтед» пытались его позлить и говорили: «Без разницы. Лео Месси все равно как игрок лучше тебя». Он пожимал плечами и улыбался: «А, да. Но Месси не выглядит так, как я…»», — вспоминает футболист.





Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, трижды выигрывал с командой Английскую премьер-лигу (АПЛ), два раза — Кубок лиги. Помимо этого, в список его трофеев с «Манчестер Юнайтед» входят Кубок и Суперкубок Англии, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.





В составе МЮ португалец стал обладателем одного «Золотого мяча», остальные четыре Роналду получил, будучи игроком мадридского «Реала». С этого сезона португалец играет за туринский «Ювентус». Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры и также завоевал пять «Золотых мячей».