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Фотофакт: митрополиту Павлу подарили его портрет

10.09.2018 07:54 — Разное | Партизан  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 8 сентября совершил Божественную литургию в православном храме Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Крупица в Минском районе.



Визит Патриаршего Экзарха был приурочен к 20-летию со дня образования прихода.

Митрополит Павел огласил указ о награждении настоятеля храма – иерея Константина Дубковича правом ношения наперсного креста золотого цвета.

По окончании проповеди митрополит Павел вручил грамоты Патриаршего Экзарха труженикам и благотворителям прихода.

Прихожане также вручили гостю подарок — написанный местным живописцем портрет главы БПЦ.

 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 8 сентября совершил Божественную литургию в православном храме Успения Пресвятой...
 
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