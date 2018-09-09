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Фотофакт: митрополиту Павлу подарили его портрет
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 8 сентября совершил Божественную литургию в православном храме Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Крупица в Минском районе.
Визит Патриаршего Экзарха был приурочен к 20-летию со дня образования прихода.
Митрополит Павел огласил указ о награждении настоятеля храма – иерея Константина Дубковича правом ношения наперсного креста золотого цвета.
По окончании проповеди митрополит Павел вручил грамоты Патриаршего Экзарха труженикам и благотворителям прихода.
Прихожане также вручили гостю подарок — написанный местным живописцем портрет главы БПЦ.
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 8 сентября совершил Божественную литургию в православном храме Успения Пресвятой...
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