Минск отказался от кредитной программы МВФ

Об этом заявил в вечернем эфире местного телеканала министр финансов РБ Максим Ермолович.





Он сослался на позицию главы государства, который указал, что это будет "шок для жителей страны, и делать этого нельзя". Министр уточнил: реакция белорусской стороны последовала в связи с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано с белорусским правительством.





При этом концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ в кабинете министров не отмечают. Министр пояснил, что обе стороны "разрабатывали программу структурных реформ, которая соответствовала бы философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, позиции переговорщиков совпали. Мы вышли на программу, но разошлись в сроках ее реализации", - уточнил ситуацию правительственный чиновник.





Ермолович сообщил в этой связи, что в среднесрочной перспективе министерство рассчитывает разместить на локальных рынках РФ и КНР суверенные облигации на сумму до $2 млрд. "Мы готовимся к размещению облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации. Полагаем, что в среднесрочной перспективе с этих и иных локальных рынков РБ сможет привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд", - пояснил Ермолович. При этом размещать еврооблигации Минск в следующем году не планирует, добавил он.