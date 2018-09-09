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Виктория Азаренко поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

10.09.2018 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Виктория Азаренко поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA) поднялась на 18 позиций.

После выступления в Открытом чемпионате США, где она дошла до третьего круга основной сетки, обыграв словачку Викторию Кужмову и Дарью Гаврилову из Австралии, в активе белоруски 951 очко и 61-е место в мировом рейтинге.

Виктория Азаренко поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA Обидчица Саснович и Соболенко японка Осака выиграла US Open-2018

Улучшила свои позиции в списке WTA Александра Саснович, переместившаяся с 33-й позиции на 30-ю - 1485 баллов.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в мировом рейтинге сохранила за собой 20-е место - 2320 очков.

Победительница Открытого чемпионата США 2018 года Наоми Осака занимает седьмую строку - 4115.

Финалистка US Open Серена Уильямс находится на 16-м месте - 2976 баллов.

Возглавляет рейтинг теннисисток-профессионалок румынка Симона Халеп - 8061 очко.

Шанс улучшить свои позиции белорусские теннисистки получат на текущей неделе. Арина Соболенко сегодня стартует в очередном турнире в канадском Квебеке. Ее соперницей станет Варвара Лепченко, представляющая США.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Теперь в активе экс-первой ракетки Беларуси 951 очко и 61-е место в мировом рейтинге. Арина Соболенко сохранила за собой 20-е место, а Александра Саснович переместилась...
 
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