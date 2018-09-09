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Шорец заверил, чтов Минске ситуация с ценами на продукты питания стабильная

10.09.2018 09:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Шорец заверил, чтов Минске ситуация с ценами на продукты питания стабильная
Фото из открытых источников

"Цены на продукты питания социальной значимости мы контролируем как на рынках, так и в магазинах. Немаловажный фактор - конкуренция. У нас 6,5 тыс. магазинов, из которых 1,8 тыс. - продовольственные. Роста цен нет, ситуация стабильная и контролируемая", - сказал Андрей Шорец.

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Он отметил, что Минск готовится к проведению традиционных осенних ярмарок. "Люди этого ждут.

Осенние месяцы покажут небольшое снижение цен на основные продукты, которые появятся на прилавках, - добавил мэр. - На Комаровском рынке есть ряды, за которыми могут продавать свои овощи и фрукты пенсионеры, владельцы приусадебных участков. Тем самым они также сбивают цены на товар торговцев-перекупщиков".

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом председатель Минского городского исполнительного комитета рассказал в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ.
 
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