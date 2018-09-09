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Мужчина с ножом ранил семь человек в центре Парижа

10.09.2018 08:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина с ножом ранил семь человек в центре Парижа
Pablo Ibañez / Flickr.com

Вооруженный преступник ранил ножом семерых человек в центре Парижа, передает Associated Press.

Сообщается, что нападение произошло в ночь на понедельник около кинотеатра, расположенного в 19-м округе Парижа на набережной Луары. Мужчина, вооруженный ножом и металлической арматурой, ранил двух мужчин и женщину перед зданием кинотеатра, и убежал с места преступления после того, как свидетель нападения бросил в него шаром для игры в петанк.

Согласно имеющейся информации, среди пострадавших также находятся два туриста из Великобритании. Состояние пяти из пострадавших оценивается как серьезное.

В настоящее время правоохранительные органы задержали преступника. По данным местных СМИ, нападавший является выходцем из Афганистана.

В заявлении полиции говорится, что инцидент, скорее всего, не имеет отношения к терроризму.

 
 
Ссылка на источник 24
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Среди пострадавших находятся двое туристов из Великобритании
 
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