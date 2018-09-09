Российские кондитеры просят вернуть им белорусское молоко

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Запрет на импорт сухого сырья из Беларуси больно ударил по российским производителям кондитерских изделий. Из-за пересмотра цепочки поставок и удорожания сырья они могут уступить долю рынка белорусским же кондитерам.

Предприятия уже рапортуют об острой нехватке сырья, утверждая, что собственного сухого молока нужного качества в РФ недостаточно и оно на 15–20% дороже белорусского, сообщает «Коммерсантъ» . Не добившись результата с обращениями к вице-премьерам и министрам, участники рынка теперь апеллируют напрямую к Дмитрию Медведеву, угрожая ростом цен на продукцию.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (объединяет Mars, Nestle, «Объединенных кондитеров» и др.) сообщила премьеру Дмитрию Медведеву о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли в связи с запретом на его импорт из Беларуси. Сухая молочная сыворотка и сухое молоко — важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия, говорится в письме.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин пишет, что уже есть острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которая не может быть покрыта российскими поставщиками — прежде всего по параметрам безопасности. По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли, объясняет господин Лашманкин.

О том, что ограничения на поставки из Беларуси создают риски для российской пищевой промышленности, уже предупреждала Ассоциация европейского бизнеса, письмо ушло первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву.

Представитель Алексея Гордеева сообщил, что с вопросом поручено разобраться Минсельхозу. Там уточнили, что «ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов».

В России очень жесткие требования к сырому молоку, поэтому некачественного сырья в принципе быть не может, возражает исполнительный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. Но производители различных продуктов, к примеру детского питания, могут действительно предъявлять повышенные требования к качеству ингредиентов, того же сухого молока, признает он.

Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15–20% дороже белорусских аналогов, уверяет Вячеслав Лашманкин. У производителей молочных продуктов в Беларуси большие запасы, что позволяет им продавать товар ниже рынка, указывает господин Белов. При этом, подчеркивает он, сегодня сухое молоко в России торгуется на 10% дешевле, чем в 2017 году.

Импорт части молочного сырья, включая сухое молоко и сыворотку, из Беларуси запрещен с 6 июня. В июле глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц договорились постепенно снимать взаимные ограничения. С тех пор Россельхознадзор разрешил поставки нескольким предприятиям.

По оценкам «Асконда», местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. «Асконд» просит Дмитрия Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам. Представитель премьера Наталья Тимакова не ответила на вопросы.

Предприятия кондитерской промышленности постоянно работают над увеличением уровня локализации по сырью, но сделать это одномоментно невозможно, говорит Вячеслав Лашманкин. Аттестация новых поставщиков сырья занимает не менее восьми месяцев. Проблема стоит достаточно остро, высок риск того, что придется переходить на импорт сырья из дальнего зарубежья и пересматривать цепочку поставок. Увеличение расходов на логистику, добавляет источник “Ъ” в отрасли, скажется и на отпускных ценах, в результате российские кондитеры могут уступить долю рынка производителям из Беларуси и Казахстана.