Глава Минфина рассказал, где Беларусь возьмет деньги на погашение госдолга

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75 процентов долга власти страны планируют рефинансировать за счет новых заимствований. Чтобы гасить оставшиеся 25%, придется сокращать расходы.

Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ рассказал о трех основных направлениях работы с внешним долгом страны, который на 1 августа этого года составил 16,5 млрд долларов.

«Для того чтобы обеспечить снижение уровня государственного долга, надо тратить меньше, чем мы зарабатываем, - пояснил министр. - Поэтому определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, связанные с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение государственного долга». По планам правительства, таким образом предполагается закрыть около 25% госдолга. «75% долга мы будем рефинансировать», - сказал министр. Для этого планируется выйти на новые рынки заимствования.

Глава Минфина проинформировал, что Беларусь готовится разместить суверенные облигации на китайском и российских рынках. За несколько ближайших лет таким образом планируется привлечь до 2 млрд долларов.

Кроме того, предполагается работа над улучшением профиля госдолга: привлечение заемных ресурсов «на более комфортные сроки по более комфортным ставкам». Как рассказал Ермолович, сейчас идет поиск рынков, где ставки «даже ниже, чем наши достаточно эффективные привлечения на рынке евробондов в прошлом году, в этом году».

Также Ермолович сообщил о намерении выработать иную стратегию финансирования отечественных предприятий: главным заемщиком по связанным кредитам будет не государство, а сами предприятия.

Всего в 2019—2025 годах на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга планируется направить 23,46 млрд долларов, пишет TUT.BY . Большую часть (18,5 млрд) предполагается погасить в ближайшие четыре года. Далее сумма будет снижаться. В 2025 году, по планам, на обслуживание внешнего и внутреннего госдолга будет направлено уже 2,36 млрд долларов.