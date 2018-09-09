﻿ Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс

10.09.2018 09:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации космических полетов стартует 10 сентября в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран.

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн

Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс

Самые масштабные делегации представляет Россия и США. Среди приглашенных такие легендарные личности, первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана Савицкая, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космосе Сергей Крикалев, легендарный космонавт Виктор Савиных, американский астронавт Скотт Келли, ставший первым американцем, совершившим годовой полет в космос, первый китайский космонавт Ян Ливэй. Проведение конгресса в нашей стране важно для развития международного сотрудничества.

Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Наша страна заявила себя в мире как космическая держава. У нас есть спутник, дистанционное зондирование Земли, спутник связи, мы готовим новый спутник. В Беларуси производятся новейшие приборы для спутниковой системы. У нас целый ряд предприятий, готовятся кадры. То есть по всем параметрам мы доказали, то Беларусь достойна принимать такой конгресс.

Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс

Церемония открытия конгресса состоится в выставочном центре «Белэкспо». В павильоне развернется экспозиция на тему освоения космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Им также покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации космических полетов стартует 10 сентября в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макс Барских приедет в Минск с сольным концертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика