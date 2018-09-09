|
Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс
Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации космических полетов стартует 10 сентября в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран.
Самые масштабные делегации представляет Россия и США. Среди приглашенных такие легендарные личности, первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана Савицкая, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космосе Сергей Крикалев, легендарный космонавт Виктор Савиных, американский астронавт Скотт Келли, ставший первым американцем, совершившим годовой полет в космос, первый китайский космонавт Ян Ливэй. Проведение конгресса в нашей стране важно для развития международного сотрудничества.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Церемония открытия конгресса состоится в выставочном центре «Белэкспо». В павильоне развернется экспозиция на тему освоения космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Им также покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации космических полетов стартует 10 сентября в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)