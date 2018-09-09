10 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Иудейский мир - Рош аШана (еврейский Новый год).
Всемирный день предотвращения самоубийств (ежегодно в мире регистрируют 1 млн (!) суицидов). Всемирный день журавля.
Китай - День учителя (по старому обычаю в этот день ученики моют учителям пятки).
ПРИМЕТЫ:
Анна и Савва Скирдники. Поход в гости к родителям невесты в этот день сулит беду.
РОДИЛИСЬ:
1899 Вольф Григорьевич МЕССИНГ, выдающийся экстрасенс, медиум и телепат. В 1937 году, выступая в варшавском театре, публично предсказал, что ГИТЛЕРУ грозит гибель, если он пойдёт на Восток, и фюрер пообещал 200 тыс. марок за поимку прорицателя. В 1939 году его арестовали в Варшаве, заточили в тюрьму, выбили 6 зубов; он усилиями воли собрал в камере всех надзирателей, усыпил их и, беспрепятственно покинув застенки, бежал в СССР. Им заинтересовался СТАЛИН и дал поручение БЕРИЯ проверить способности Мессинга. Мессинг по чистой бумажке получил в сбербанке крупную сумму денег; в другой раз он вышел из здания НКВД так, что его никто и не заметил. Были и ещё какие-то эксперименты, о которых можно только гадать. В период войны он подарил Красной Армии 2 самолёта.
1938 Карл Отто ЛАГЕРФЕЛЬД, немецкий кутюрье. У его кошки ШУПЕТТ личный шеф-повар и две горничные.
1948 Игорь Матвеевич КОСТОЛЕВСКИЙ, российский актёр. У него от первого брака сын Алексей.
1955 Лариса Александровна ДОЛИНА (КУДЕЛЬМАН), российская певица. Дочь Ангелина от первого брака, внучка Александра.
1958 Андрей Викторович КАРАУЛОВ, российский телеведущий. Его любимый анекдот: «Бабушка выходит после программы «Момент истины» в огород и рассуждает вслух: «В этом году капусту сажать не буду, всё равно нам конец». Женат. Есть сын и две дочери.
1960 Колин Эндрю ФЁРТ, английский актёр.
1964 Евгений Викторович БЕЛОУСОВ, российский певец. Умер в 1997 году.
1972 Максим Эммануилович ВИТОРГАН, российский актёр, муж Ксении СОБЧАК. У них сын Платон 2016 г.р.
1974 Александр Владимирович РЕВВА, российский актёр и телеведущий. У его фамилии эстонские корни. Жена Анжелика, дочери Алиса и Амели.
1976 РУСЛАНА (Руслана Степановна ЛЫЖИЧКО), украинская певица.
1977 Алексей Вячеславович ПАНИН, скандально известный российский актёр. У него три дочери от разных женщин.
СОБЫТИЯ:
1746 Императрица ЕЛИЗАВЕТА издала указ, запрещающий публично браниться непристойными словами. Однако матерщину на улицах искоренить не удалось и поныне.
1918 Британский журналист и историк Чарльз РЕПИНГТОН впервые в мире употребил в своём дневнике выражение "Первая мировая война", которая в тот момент ещё не закончилась.
1972 Благодаря броску на последней секунде, советская сборная по баскетболу выиграла в финальном матче мюнхенской Олимпиады у сборной США 51:50.
1984 Британский генетик Алек ДЖЕФФРИЗ открыл, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально - как уникальны отпечатки пальцев.
1993 На американском телеканале Fox Television состоялась премьера первого эпизода культового сериала «Секретные материалы».
2008 В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) близ Женевы был запущен Большой андронный коллайдер.