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10 сентября. События и люди

10.09.2018 07:59 — Разное | Аргументы и факты  
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10 сентября. События и люди
Лариса ДОЛИНА и Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ © /

ПРАЗДНИКИ:

Иудейский мир - Рош аШана (еврейский Новый год).

Всемирный день предотвращения самоубийств (ежегодно в мире регистрируют 1 млн (!) суицидов). Всемирный день журавля.

Китай - День учителя (по старому обычаю в этот день ученики моют учителям пятки).

ПРИМЕТЫ:

Анна и Савва Скирдники. Поход в гости к родителям невесты в этот день сулит беду.

РОДИЛИСЬ:

1899 Вольф Григорьевич МЕССИНГ, выдающийся экстрасенс, медиум и телепат. В 1937 году, выступая в варшавском театре, публично предсказал, что ГИТЛЕРУ грозит гибель, если он пойдёт на Восток, и фюрер пообещал 200 тыс. марок за поимку прорицателя. В 1939 году его арестовали в Варшаве, заточили в тюрьму, выбили 6 зубов; он усилиями воли собрал в камере всех надзирателей, усыпил их и, беспрепятственно покинув застенки, бежал в СССР. Им заинтересовался СТАЛИН и дал поручение БЕРИЯ проверить способности Мессинга. Мессинг по чистой бумажке получил в сбербанке крупную сумму денег; в другой раз он вышел из здания НКВД так, что его никто и не заметил. Были и ещё какие-то эксперименты, о которых можно только гадать. В период войны он подарил Красной Армии 2 самолёта.

1938 Карл Отто ЛАГЕРФЕЛЬД, немецкий кутюрье. У его кошки ШУПЕТТ личный шеф-повар и две горничные.

1948 Игорь Матвеевич КОСТОЛЕВСКИЙ, российский актёр. У него от первого брака сын Алексей.

1955 Лариса Александровна ДОЛИНА (КУДЕЛЬМАН), российская певица. Дочь Ангелина от первого брака, внучка Александра.

1958 Андрей Викторович КАРАУЛОВ, российский телеведущий. Его любимый анекдот: «Бабушка выходит после программы «Момент истины» в огород и рассуждает вслух: «В этом году капусту сажать не буду, всё равно нам конец». Женат. Есть сын и две дочери.

1960 Колин Эндрю ФЁРТ, английский актёр.

1964 Евгений Викторович БЕЛОУСОВ, российский певец. Умер в 1997 году.

1972 Максим Эммануилович ВИТОРГАН, российский актёр, муж Ксении СОБЧАК. У них сын Платон 2016 г.р.

1974 Александр Владимирович РЕВВА, российский актёр и телеведущий. У его фамилии эстонские корни. Жена Анжелика, дочери Алиса и Амели.

1976 РУСЛАНА (Руслана Степановна ЛЫЖИЧКО), украинская певица.

1977 Алексей Вячеславович ПАНИН, скандально известный российский актёр. У него три дочери от разных женщин.

СОБЫТИЯ:

1746 Императрица ЕЛИЗАВЕТА издала указ, запрещающий публично браниться непристойными словами. Однако матерщину на улицах искоренить не удалось и поныне.

1918 Британский журналист и историк Чарльз РЕПИНГТОН впервые в мире употребил в своём дневнике выражение "Первая мировая война", которая в тот момент ещё не закончилась.

1972 Благодаря броску на последней секунде, советская сборная по баскетболу выиграла в финальном матче мюнхенской Олимпиады у сборной США 51:50.

1984 Британский генетик Алек ДЖЕФФРИЗ открыл, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально - как уникальны отпечатки пальцев.

1993 На американском телеканале Fox Television состоялась премьера первого эпизода культового сериала «Секретные материалы».

2008 В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) близ Женевы был запущен Большой андронный коллайдер.

 
 
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Вольф МЕССИНГ, Карл ЛАГЕРФЕЛЬД, Лариса ДОЛИНА, Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ и другие.
 
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