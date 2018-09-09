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г.Пинск: в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист
10.09.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
08.09.2018 в 15.10 часов 32-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем «ДОДЖ» двигалась по ул.Первомайской г.Пинска, в направлении от ул.Железнодорожной к ул.Гайдаенко.
На нерегулируемом подвышенном пешеходном переходе, расположенном напротив дома 71, с ней совершил столкновение 58-летний велосипедист, местный житель, который двигался на велосипеде «АИСТ» слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в УЗ«Пинская ЦБ», откуда после оказания помощи был отпущен домой. Установлено, что велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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08.09.2018 в 15.10 часов 32-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем «ДОДЖ» двигалась по ул.Первомайской г.Пинска, в направлении от ул.Железнодорожной к...
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