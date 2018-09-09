Ивановский район: в ДТП травмирована 5-летняя девочка, перевозившаяся с нарушением ПДД

08.09.2018 в 12.30 часов 29-летний житель д.Мохро, Ивановского района, управляя автомобилем «Рено Меган» двигался по ул.Герасимова в д.Мохро, по направлению к ул.1-го Мая.



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На перекрестке равнозначных дорог водитель "Рено" не предоставил преимущество в движении автомобилю «БМВ 523i», под управлением 27-летней односельчанки, которая двигалась по ул.1 Мая и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 5-летняя пассажирка автомобиля "БМВ", которая находилась на переднем пассажирском сидении, без детского специального удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности получила телесные повреждения и была госпитализирована на излечение в УЗ «Ивановская ЦРБ». Проводится проверка.



Ситуации на дороге могут быть самые разные и никто не застрахован от ДТП. Дети всегда должны перевозиться согласно ПДД , не зависимо от того двигаетесь вы по проселочной дороге или по автостраде. Ремни безопасности и детские удерживающие устройства (автокресла, бустеры, специальные подушки для сиденья и др.) — это единственное, что защищает ребенка в автомобиле. Ни руки матери, ни ее молниеносная реакция не спасут малыша в серьезном ДТП. В момент аварии каждый пассажир сам за себя. Это секунды... успевают сработать только законы физики и инстинкт самосохранения. Помните, что поездка в автомобиле должна быть безопасной!