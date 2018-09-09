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Ивановский район: в ДТП травмирована 5-летняя девочка, перевозившаяся с нарушением ПДД
10.09.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
08.09.2018 в 12.30 часов 29-летний житель д.Мохро, Ивановского района, управляя автомобилем «Рено Меган» двигался по ул.Герасимова в д.Мохро, по направлению к ул.1-го Мая.
На перекрестке равнозначных дорог водитель "Рено" не предоставил преимущество в движении автомобилю «БМВ 523i», под управлением 27-летней односельчанки, которая двигалась по ул.1 Мая и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 5-летняя пассажирка автомобиля "БМВ", которая находилась на переднем пассажирском сидении, без детского специального удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности получила телесные повреждения и была госпитализирована на излечение в УЗ «Ивановская ЦРБ». Проводится проверка.
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08.09.2018 в 12.30 часов 29-летний житель д.Мохро, Ивановского района, управляя автомобилем «Рено Меган» двигался по ул.Герасимова в д.Мохро, по направлению к ул.1-го Мая. ...
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