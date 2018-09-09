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г.Столин: в результате ДТП травмирован водитель, его автомобиль протаранил забор
10.09.2018 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
09.09.2018 в 12:10 часов 52-летний житель г.Столина, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» двигался по ул.Федотова г.Столина, в направлении ул.Быковского.
На перекрестке с ул.Быковского, водитель не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», под управлением 36-летнего жителя д.Маньковичи, Столинского района, который двигался по главной дороге ул.Быковского и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" с травмами госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ".
Проводится проверка.
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09.09.2018 в 12:10 часов 52-летний житель г.Столина, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» двигался по ул.Федотова г.Столина, в направлении ул.Быковского. На перекрестке с...
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