г.Столин: в результате ДТП травмирован водитель, его автомобиль протаранил забор

09.09.2018 в 12:10 часов 52-летний житель г.Столина, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» двигался по ул.Федотова г.Столина, в направлении ул.Быковского.



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На перекрестке с ул.Быковского, водитель не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», под управлением 36-летнего жителя д.Маньковичи, Столинского района, который двигался по главной дороге ул.Быковского и совершил с ним столкновение.



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В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" с травмами госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ".



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Проводится проверка.