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По всему миру прошли акции в защиту климата
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Во многих странах мира прошли массовые акции, посвященные изменению климата. Об этом сообщает DW. В рамках кампании Rise for Climate прошло около тыс. демонстраций в 100 странах. Во Франции на улицы вышли около 115 тыс. человек, и 50 тыс. из них - в Париже.
Начали всемирную акцию рыбаки в Бангкоке - их источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря.
В столице Таиланда 9 сентября завершился раунд переговоров в преддверии климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. В 2017 году конференцию принимал немецкий Бонн. Завершилась акция в американском Сан-Франциско.
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Во многих странах мира прошли массовые акции, посвященные изменению климата. Об этом сообщает DW. В рамках кампании Rise for Climate прошло около тыс....
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