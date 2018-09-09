Так будет выглядеть следующий флагман Huawei

16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Фотография полноразмерного макета последнего сегодня попала в Сеть, пишет PhoneArena.





Практически всю переднюю панель гаджета займет дисплей с скругленными краями на манер смартфонов Samsung Galaxy.

Визуально, рамки слева, справа и снизу очень тонкие. В верхней части панели располагается массивный вырез. Скорее всего, там разместятся датчики для продвинутой системы распознавания лиц, схожей с Face ID в iPhone X. Предполагаемое разрешение фронтальной камеры — 24 Мп.

«Живых» фотографий задней панели источник не предоставил. По более ранней информации, там будет тройная основная камера. Ее расположат в верхней части корпуса в виде квадрата, вместе со вспышкой. Возможно, Mate 20 Pro также оснастят сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Kirin 980, аккумулятор емкостью в 4200 мАч с улучшенной функцией быстрой зарядки и предустановленная операционная система Android 9. О размере экрана точно пока не говорится. Скорее всего, это будет панель с диагональю в 6,25 или 6,9 дюймов.

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