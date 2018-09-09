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Лобовое столкновение под Новополоцком: три человека погибли, два - пострадали

10.09.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Три человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла 9 сентября, около 23.50, под Новополоцком. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


По предварительной информации, 54-летний водитель Volkswagen Golf ехал по трассе Новополоцк — промзона «Полимир». На 2-м километре дороги, выполняя маневр обгона, он совершил столкновение со встречным Volkswagen Transporter под управлением 58-летнего мужчины.


В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия. 46-летняя пассажирка легковушки с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где в 02.00 умерла. Еще два пассажира «Гольфа» — 55-летние мужчина и женщина — госпитализированы.

 
 
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Авария произошла 9 сентября, около 23.50, на трассе Новополоцк - промзона "Полимир".
 
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