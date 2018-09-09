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Макс Барских приедет в Минск с сольным концертом

10.09.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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Один из самых ротируемых певцов на радиостанциях приедет в Минск. У белорусов появилась возможность попасть на сольный концерт Макса Барских, который состоится 17 декабря во Дворце Спорта. Музыкант исполнит нашумевшие хиты «Туманы», «Моя любовь» и не только.


По данным медиапортала TopHit, популярные хиты «Туманы» и «Моя любовь» прозвучали в эфире радиостанций почти 2 миллиона раз. Барских дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах. В 2018 году музыкант отправился в мировой тур, в рамках которого впервые посетил с концертами США и Канаду. На очереди Германия, Великобритания, страны Балтии, СНГ, Украина и, конечно же, Минск.

Музыку и тексты, которые исполняет Макс Барских, он пишет сам. Он один из немногих в Украине поп-звезд, кто создает музыку с современным звучанием, а его клипы — «Агония», «Lost In Love | Теряю тебя», «Сердце бьется», «Z.Dance» — отвечают мировым стандартам музыкального видео.

Молодой исполнитель имеет опыт работы с европейскими звездами. В 2010 году певец снялся в проекте «Мадемуазель Живаго» с франко-канадской певицей Ларой Фабиан.

Концерт состоится 17 декабря 2018 года во Дворце Спорта (пр-т Победителей, 4) в 20.00.

Стоимость билетов: 45 — 100 рублей

Внимание: первые билеты на танцпол можно приобрести за 50 рублей

Возрастное ограничение — 12 +

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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У белорусов появилась возможность попасть на сольный концерт Макса Барских, который состоится 17 декабря во Дворце Спорта.
 
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