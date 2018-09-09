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Позволят ли Румасу избавиться от чиновничьего балласта?

10.09.2018 08:34 — Разное | UDF  
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Какую ревизию бюрократического аппарата следует провести в Беларуси.

Премьер-министр Сергей Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства. По словам премьера, «у нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество».

Экономист Лев Марголин констатирует, что европейские страны, аналогичные Беларуси, имеют более компактные правительства.

— Но здесь, по большому счету, важно, с чего начнет Сергей Румас: сокращать ведомства, как это делалось в начале 90-х годов, когда, условно говоря, два министерства объединялись в одно или сокращать функции. Второй вариант требует больше усилий: провести инвентаризацию всех функций, которые исполняет правительство, определить, какие из них можно отдать на аутсорсинг частным структурам и общественным организациям, а за правительством оставить самое необходимое. Например, во многих странах техосмотром автомобилей занимаются либо общественные, либо коммерческие организации. Если Румасу дадут пойти таким путем, из этого может быть толк.

— В каких правительственных структурах сегодня нет потребности? Какие можно сократить?

— Если говорить по большому счету, то не нужны ни министерство промышленности, ни министерство транспорта, ни министерство строительства, ни министерство сельского хозяйства, ни министерство экономики в том виде, в котором они существуют. Их можно очистить от несвойственных им функций и создать одно компактное ведомство или несколько компактных ведомств, которые будут заниматься разработкой и стратегией развития той или иной отрасли, контролировать качество услуг или продукции, если это требуется. То есть, убрать функцию руководства, это то, что постоянно требует Международный валютный фонд.

— А что касается силовых ведомств?

— Силовики есть везде, вопрос в их количестве и опять-таки в функциях, которые они исполняют. Тут речь идет не о ведомствах, а о сокращении численности структур. Ясно, что от министерства внутренних дел никто не откажется, как и от КГБ, службы охраны президента. Речь идет о разумной достаточности, но Румасу никто не даст здесь наводить свои порядки.

— Насколько государство сейчас в состоянии прокормить те структуры, в которых нет особой необходимости?

— Государство может отказаться от каких-то социальных функций, но эти структуры оно прокормит. На них денег всегда хватит. Тем временем разговоры о реформировании правительства уже не просто назрели, они давно перезрели, это нужно было делать двадцать с лишним лет назад. Даже Россия, которую не упрекнешь в излишней демократии, многие функции передала на внешнее обслуживание – упразднила часть министерств, создала часть агентств с совсем другими функциями.

В Беларуси же унаследовали абсолютно советскую структуру и единственное, что сделали, так это некоторые министерства превратили в концерны, что абсолютно не поменяло их сути. Румас и взялся за то, что нужно делать в первую очередь, — это улучшить управляемость всей экономики.

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