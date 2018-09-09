ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умный город: как превратить квадратные метры в комфортное жилье

10.09.2018 08:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Почему умные города стали трендом в развитых странах, но до сих пор не появились в Беларуси?

7,4 миллиона белорусов из 9,4 миллионов – около 78% − живут в городах. Этот показатель сравним с соотношением городских жителей в Северной Америке и почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по миру.

Отличает отечественные города еще и то, что их сложно назвать достаточно комфортными для жителей. Большие – из-за неграмотной системы застройки районов, неравномерно и не всегда рационально развивающихся коммуникаций и услуг. Маленькие – из-за недостатка условий для более комфортной жизни. Настолько же важным отличием остается и то, что жители имеют минимум инструментов для участия в развитии своих городов.


Умный город – это выгоды для бизнеса и управленцев

Опыт европейские города, которые стремятся стать smart city, подтверждают: со временем намечается не только повышение комфортности для жителей, но и экономический рост.

По оценкам американских экспертов, в ближайшие десять лет около 100 миллиардов долларов будут инвестированы в США в проекты по развитию городов. Все эти проекты, так или иначе, будут подпадать по широкую рамку смарт-сити – американский аналог того, что в Европе называют устойчивыми городами, лишь с небольшими техническими особенностями, рассказывает Завтра твоей страны специалист отдела инноваций и смарт-сити мэрии Канзас-Сити (США) Ярослав Бекиш.

Городским властям выгодно внедрять «умные» проекты и привлекать к этому предпринимателей и активистов, считает эксперт. Подобные сервисы окупаются как минимум с точки зрения сокращения издержек. Мэру Канзас-Сити Бобу Беннету в своем городе за четыре года удалось сократить административные издержки больше чем в два раза. Это большая экономия средств для одного города.

— Сократили издержки, в первую очередь, за счет более эффективного управления информацией, с которой работает администрация любого города. Если, например, грамотно анализировать и использовать информацию о количестве горожан, их уровне потребления, потребностей, доходов, то это приносит хорошую экономию или даже прибыль. Капитализация вложений Канзас-Сити доказывает выгоду на цифрах. 3 миллиона долларов вложений со стороны города через 4 года дают 2,5 миллиарда долларов отдачи, — приводит пример эксперт.

Масштабные инициативы могут быть достаточно дорогими, считает эксперт по развитию электронных технологий, исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative Михаил Дорошевич.

— Если говорить о системах, касающихся умного электро-, водо- и газоснабжения, то это очень дорогие проекты. Есть большой риск совершить ошибку и неправильно потратить деньги, — отмечает эксперт.

Начинать стоит с небольших пилотных проектов, подключать к их реализации бизнес. А также постоянно следить за инновациями. Без учета произошедших за короткий срок технологических изменений, проекты, которые запускаются в Беларуси, оказываются технологически устаревшими и не такими действенными, какими могли бы быть.


Город – место для всех жителей

В городе все граждане должны получать выгоду, объясняет свои подходы к развитию города Боб Беннет. Этот принцип лежит в основе смарт-сити и устойчивых городов.

— Американские города конкурируют между собой в предоставлении более эффективных сервисов горожанам и бизнесу. Причем, речь идет не только о проектах типа Убера или электронной справки, а, например, об использовании технологических инноваций для упрощения схем налогообложения, — объясняет такую позицию Ярослав Бекиш.

Белорусские города, хоть и привлекают соотечественников, но вряд ли могут претендовать на включение в списки наиболее комфортных для жизни. И чем крупнее город, тем выше вероятность, что его жители получают недостаточно востребованных услуг, дышат загрязненным воздухом, испытывают неудобства, добираясь на работу.

— Под городским развитием в Беларуси понимается застройка – снабдить квадратными метрами нуждающихся. Такой подход не предполагает других очень важных для города приоритетов – повышения уровня безопасности здоровья, комфортности для жителей, эффективного использования ресурсов, — отмечает Ярослав Бекиш.

Понятие умного или устойчивого города предполагает, что жить в нем становится комфортней, здоровей, веселей для населения и прибыльней для бизнеса.

У администраций городов есть и специалисты, и достаточно возможностей, чтобы начать трансформировать города из размещения спальных районов рабочей силы в населенные пункты, развивающиеся для их жителей.

— Представители белорусских госструктур признаются, что у них не особо развязаны руки, потому что нарушены межсекторные и межведомственные связи. Часто чиновники одного ведомства являются глубокими экспертами в одном узком вопросе, в другом ведомстве есть прекрасные специалисты в другом вопросе, но между собой у них нет даже обмена данными, не говоря уже о систематизированном автоматизированном обмене, — подчеркивает Ярослав Бекиш.


В Беларуси нет городов, поскольку нет взаимодействия среди их жителей

В Беларуси насчитывается 115 городов. В 14 из них численность выше 100 тысяч человек, в столице – почти 2 миллиона. Но если посмотреть на города как элемент, включающий и объединяющий множество групп людей, которые ведут разный образ жизни, а значит, имеют различные потребности и интересы в городе, то можно сказать, что городов в Беларуси нет, считает программный координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.

Главный инструмент, который позволит начать трансформировать белорусские города в «умные» и устойчивые, − это взаимодействие госструктур и общества, убеждена эксперт.

— Сейчас участие жителей города в его развитии в основном «аварийное» либо оно сосредоточено в нескольких дворах. Это напрягает всех. Для тех, кому важно включиться в развитие города, это квест, потому что они вынуждены следить, куда бежать, чтобы защитить деревья, не дать что-то испортить. Для тех, кто работает с городом профессионально, это стресс, когда в их работу включаются дилетанты, которыми являются жители города, всякий раз встает вопрос, как отстоять свою профессиональную область, — пояснила координатор Летучего университета на форуме «Общий город: стратегии управления и партнерства для устойчивых городов».

Сложность полезного и эффективного развития городов эксперт видит в том, что власти пользуются инструментами, которые не позволяют включить участие горожан в управление городом. Если же начать развивать инфраструктуру коммуникации, не принимать решения, в которые жители будут включаться в авральном порядке, но обсуждать их на этапе разработки, включать в обсуждение разные группы, ведомства и экспертов, согласовывать идеи, приходить к общим решениям, то города будут развиваться так, как это удобно их жителям.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему умные города стали трендом в развитых странах, но до сих пор не появились в Беларуси?
 
Новости дня
Новости разные
 
Медовая ярмарка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика