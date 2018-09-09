Умный город: как превратить квадратные метры в комфортное жилье





Умный город – это выгоды для бизнеса и управленцев

Город – место для всех жителей

В Беларуси нет городов, поскольку нет взаимодействия среди их жителей

7,4 миллиона белорусов из 9,4 миллионов – около 78% − живут в городах. Этот показатель сравним с соотношением городских жителей в Северной Америке и почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по миру.Отличает отечественные города еще и то, что их сложно назвать достаточно комфортными для жителей. Большие – из-за неграмотной системы застройки районов, неравномерно и не всегда рационально развивающихся коммуникаций и услуг. Маленькие – из-за недостатка условий для более комфортной жизни. Настолько же важным отличием остается и то, что жители имеют минимум инструментов для участия в развитии своих городов.Опыт европейские города, которые стремятся стать smart city, подтверждают: со временем намечается не только повышение комфортности для жителей, но и экономический рост.По оценкам американских экспертов, в ближайшие десять лет около 100 миллиардов долларов будут инвестированы в США в проекты по развитию городов. Все эти проекты, так или иначе, будут подпадать по широкую рамку смарт-сити – американский аналог того, что в Европе называют устойчивыми городами, лишь с небольшими техническими особенностями, рассказывает Завтра твоей страны специалист отдела инноваций и смарт-сити мэрии Канзас-Сити (США) Ярослав Бекиш.Городским властям выгодно внедрять «умные» проекты и привлекать к этому предпринимателей и активистов, считает эксперт. Подобные сервисы окупаются как минимум с точки зрения сокращения издержек. Мэру Канзас-Сити Бобу Беннету в своем городе за четыре года удалось сократить административные издержки больше чем в два раза. Это большая экономия средств для одного города.— Сократили издержки, в первую очередь, за счет более эффективного управления информацией, с которой работает администрация любого города. Если, например, грамотно анализировать и использовать информацию о количестве горожан, их уровне потребления, потребностей, доходов, то это приносит хорошую экономию или даже прибыль. Капитализация вложений Канзас-Сити доказывает выгоду на цифрах. 3 миллиона долларов вложений со стороны города через 4 года дают 2,5 миллиарда долларов отдачи, — приводит пример эксперт.Масштабные инициативы могут быть достаточно дорогими, считает эксперт по развитию электронных технологий, исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative— Если говорить о системах, касающихся умного электро-, водо- и газоснабжения, то это очень дорогие проекты. Есть большой риск совершить ошибку и неправильно потратить деньги, — отмечает эксперт.Начинать стоит с небольших пилотных проектов, подключать к их реализации бизнес. А также постоянно следить за инновациями. Без учета произошедших за короткий срок технологических изменений, проекты, которые запускаются в Беларуси, оказываются технологически устаревшими и не такими действенными, какими могли бы быть.В городе все граждане должны получать выгоду, объясняет свои подходы к развитию города Боб Беннет. Этот принцип лежит в основе смарт-сити и устойчивых городов.— Американские города конкурируют между собой в предоставлении более эффективных сервисов горожанам и бизнесу. Причем, речь идет не только о проектах типа Убера или электронной справки, а, например, об использовании технологических инноваций для упрощения схем налогообложения, — объясняет такую позицию Ярослав Бекиш.Белорусские города, хоть и привлекают соотечественников, но вряд ли могут претендовать на включение в списки наиболее комфортных для жизни. И чем крупнее город, тем выше вероятность, что его жители получают недостаточно востребованных услуг, дышат загрязненным воздухом, испытывают неудобства, добираясь на работу.— Под городским развитием в Беларуси понимается застройка – снабдить квадратными метрами нуждающихся. Такой подход не предполагает других очень важных для города приоритетов – повышения уровня безопасности здоровья, комфортности для жителей, эффективного использования ресурсов, — отмечает Ярослав Бекиш.Понятие умного или устойчивого города предполагает, что жить в нем становится комфортней, здоровей, веселей для населения и прибыльней для бизнеса.У администраций городов есть и специалисты, и достаточно возможностей, чтобы начать трансформировать города из размещения спальных районов рабочей силы в населенные пункты, развивающиеся для их жителей.— Представители белорусских госструктур признаются, что у них не особо развязаны руки, потому что нарушены межсекторные и межведомственные связи. Часто чиновники одного ведомства являются глубокими экспертами в одном узком вопросе, в другом ведомстве есть прекрасные специалисты в другом вопросе, но между собой у них нет даже обмена данными, не говоря уже о систематизированном автоматизированном обмене, — подчеркивает Ярослав Бекиш.В Беларуси насчитывается 115 городов. В 14 из них численность выше 100 тысяч человек, в столице – почти 2 миллиона. Но если посмотреть на города как элемент, включающий и объединяющий множество групп людей, которые ведут разный образ жизни, а значит, имеют различные потребности и интересы в городе, то можно сказать, что городов в Беларуси нет, считает программный координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.Главный инструмент, который позволит начать трансформировать белорусские города в «умные» и устойчивые, − это взаимодействие госструктур и общества, убеждена эксперт.— Сейчас участие жителей города в его развитии в основном «аварийное» либо оно сосредоточено в нескольких дворах. Это напрягает всех. Для тех, кому важно включиться в развитие города, это квест, потому что они вынуждены следить, куда бежать, чтобы защитить деревья, не дать что-то испортить. Для тех, кто работает с городом профессионально, это стресс, когда в их работу включаются дилетанты, которыми являются жители города, всякий раз встает вопрос, как отстоять свою профессиональную область, — пояснила координатор Летучего университета на форуме «Общий город: стратегии управления и партнерства для устойчивых городов».Сложность полезного и эффективного развития городов эксперт видит в том, что власти пользуются инструментами, которые не позволяют включить участие горожан в управление городом. Если же начать развивать инфраструктуру коммуникации, не принимать решения, в которые жители будут включаться в авральном порядке, но обсуждать их на этапе разработки, включать в обсуждение разные группы, ведомства и экспертов, согласовывать идеи, приходить к общим решениям, то города будут развиваться так, как это удобно их жителям.