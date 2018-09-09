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В Индии отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи

10.09.2018 08:16 — Разное | UDF  
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Однополые связи в Индии ранее были наказуемы лишением свободы на срок до 10 лет. Верховный суд страны единогласно постановил, что соответствующий закон использовался как способ угнетения и дискриминации гомосексуалов.

Верховный суд Индии отменил 377-ю статью уголовного кодекса, которая наказывала граждан за "противные природе человека" сексуальные связи лишением свободы сроком до 10 лет. В четверг, 6 сентября, пять членов Верховного суда единогласно постановили, что эта статья использовалась как способ угнетения и дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

"Любые отношения между двумя взрослыми людьми любой ориентации, основанные на взаимном согласии, не могут быть неконституционными", - заявил верховный судья Дипак Мисра.

Статью 377-ю отменили после поступления в верховный суд ряда петиций от граждан и правозащитных групп, призывавших внести изменения в законы. Хотя случаев судебного наказания гомосексуалов в Индии сравнительно мало, эта норма, по словам правозащитников, использовалась полицией для давления на ЛГБТ-сообщество и нарушала фундаментальные права человека.

Законодательный запрет гомосексуальных связей просуществовал в Индии в течение 157 лет.

 
 
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Однополые связи в Индии ранее были наказуемы лишением свободы на срок до 10 лет.
 
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