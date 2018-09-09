Беларусь - страна победивших пенсионеров. От диктатуры меньшинства к диктатуре большинства

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Начну с поэтических строчек, претендующих на философское обобщение, которые я позаимствовал из песни нашего землякаА чиновнику? Что положено чиновнику? Об этом в песне ничего не говорится. И напрасно. В отличие от чиновников, с наездниками и охотниками в наши дни мы сталкиваемся нечасто. Некогда популярные профессии давно превратились в хобби, причем в хобби для избранных, среди которых преобладают… чиновники.Но не стоит отчаиваться. О том, что положено чиновнику, Лукашенко подробно рассказал 26 июля во время совещания по вопросам госслужбы. Оказалось, для представителей этой достаточно массовой в рамках «белорусской модели» профессии предусмотрено два жизненных сценария: тюрьма и… коврижки. Первый — за нарушение требований, предъявляемых главой государства. Второй — в качестве награды за соответствие им. Перечень требований обширен: от наличия широчайшего кругозора до обладания высочайшими моральными качествами.Коврижки в качестве поощрения, полагаю, выбраны не случайно. Их история, как и история нашей государственности, берет свое начало в IX веке. Слово «коврижка» происходит от «коврига», что означает цельный хлеб. А хлеб у нас — всему голова. Что же тогда говорить о хлебе, при выпечке которого кроме муки используется мед, изюм, орехи и сахар? Воистину продукт для избранных, для тех, кого сегодня принято объединять под иностранным словом «элита».Если согласиться с российским финансистом, то у белорусских коврижкополучателей открывается широкая историческая перспектива. Цитирую:Во времена Маркса на начальной стадии перехода от аграрного общества к индустриальному машины, приводимые в движение паром, еще только начинали вытеснять ручной труд. Поэтому вклад ручного труда в производство товаров был подавляющим. Но не зря же еще в годы моей юности студентам на лекциях по научному коммунизму рассказывали о наступлении эпохи научно-технической революции (НТР), основной отличительной особенностью которой стало превращение науки в главную производительную силу. Но нигде и никогда наука не была уделом большинства.Сегодня на наших глазах в мире растет разрыв в доходах между теми, кто создает инновации, и теми, кому талантов хватает только на то, чтобы тыкать пальцами в электронные гаджеты. Америка сегодня — это прежде всего Кремневая долина, но какой процент американцев там работает?Что в этих условиях остается делать остальным? Свой ответ на этот вопрос американское большинство сформулировало во время последних президентских выборов, избрав президентом застройщика, владельца казино и организатора всемирных конкурсов красоты Дональда Трампа.Немного электоральной статистики. Среди молодежи в возрасте 18—29 лет за Трампа проголосовало 37%, за Хиллари Клинтон — 55%, соответствующие показатели для тех, кому 65 лет и старше, составили 53% и 45%. То есть молодежь поддержала Хиллари, а пенсионеры — Трампа. Аналогичным образом на голосование повлиял уровень образования электората: среди выпускников школ за Трампа — 51%, за Хиллари — 45%, а среди тех, кто повысил свой образовательный уровень после окончания колледжа (postgraduate) — 37% и 58% соответственно.В качестве комментария приведу высказывания единственного белорусского политика. Кому как не ему дано не просто понять, но и прочувствовать причины, позволившие политическому выскочке фактически единолично победить функционирующую веками политическую машину:Знакомая картина, не правда ли? В Беларуси на первых и последних демократических выборах в 1994 г. убедительную победу Лукашенко также обеспечила социальная периферия. В частности, доля его сторонников в возрастной группе 60 лет и старше составила 55%, а в группе 18—29 лет — 22% (по данным НИСЭПИ).Будучи избранным на главный государственный пост социальной периферией, составляющей в Беларуси абсолютное большинство, Лукашенко вот уже двадцать пятый год проводит политику в ее интересах, естественно, за счет модернизированного меньшинства. То есть за счет тех, кто вносит основной вклад в производство добавленной стоимости. Поэтому я ненамного ошибусь, назвав Беларусь страной победивших пенсионеров. И нет ничего удивительного в том, что в марте 2016 г. о своем нежелании переехать в другую страну при наличии такой возможности заявило 77% белорусов в старшей возрастной группе и только 29% — в младшей (НИСЭПИ).Эффективно перераспределять ресурсы от производителей к иждивенцам и работникам с низкой квалификацией с помощью рыночных механизмов невозможно. Но для того и существует «новый класс», класс чиновников, класс бюрократии. В демократических странах его стремление к монопольному положению в распределении ресурсов ограничивает рынок и политическая система, в Беларуси — энергия первого лица, рассматривающего государство в качестве своей личной собственности.Конец июля был заполнен в Беларуси телодвижениями Лукашенко, направленными на пересмотр закона о государственной службе. Вновь прозвучала идея о необходимости приравнять госслужбу к военной:Ох, нелегкая это работа воспитывать людей, преданных. Но иного не дано, иначе власть не удержать.