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Сестра солдата, совершившего самоубийство: «Сергей просил переводить деньги на карточки и телефоны неизвестных»

10.09.2018 07:57 — Разное | UDF  
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Сергей Ясюкевич. Фото со страницы в «ВКонтакте»
9 сентября стало известно, что тело 26-летнего солдата одной из частей Гродненского гарнизона было найдено в лесу вместе с предсмертной запиской.

Двоюродная сестра солдата Ольга сообщила Свободе, что имя погибшего Сергей Сергеевич Ясюкевич, он родился 17 декабря 1991 года.

«Он человек нелегкой судьбы. В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и два раза был судим за кражу. Но в тюрьме не был, в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве.


Когда ему было 25 лет, несколько раз говорил мне, что хочет пойти в армию и остаться там работать по контракту. Но проблема в том, что с судимость очень трудно попасть в армию. Знаю, что он несколько раз до военкома в Новогрудок, просился. В итоге взяли, стал служить», - рассказала Ольга.

Она уточнила, что Сергей Ясюкевич родился в деревне Ятра, под Новогрудком. Его отец давно умер, мать сейчас живет в Новогрудке вместе с дочерью.

«Во время его службы мы держали контакт, переписывались во «ВКонтакте». Он периодически просил деньги - то 10, то 20, а то и 50 рублей. Если спрашивала, зачем, отвечал невразумительно, мол на сигареты. Он присылал мне номера карточек или неизвестные мне номера телефонов, куда нужно было перевести деньги. Помню, что я даже возмущалась, человек же якобы находится на государственном обеспечении, а здесь немалые деньги просит», - добавила Ольга.


Далее женщина сказала, что ей известно о том, что Сергею в июне прострелили руку, он находился на лечении в Минске.

«В официальном заявлении говорится, что Сергей исчез в среду, 5 сентября. Наша семья считает, что это не совсем так. Дело в том, что уже несколько недель мне, а также его родной сестры, которая живет в Новогрудке, и брату, который живет в Москве, звонят из военных органов и спрашивают, не знаем мы, где Сергей, а также, с кем он общался. К его родной сестра, которая сейчас находится в роддоме на сохранении, приходили военные и спрашивали, где Сергей. В этой истории очень много невыясненных, и я даже не знаю, что думать. О смерти Сергея мне сказал брат с Москву, ему тогда позвонили и сообщили», - добавила Ольга.


Похороны Сергея Ясюкевича состоится в среду, 12 сентября, в деревне Ятра Навагрудского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело 26-летнего солдата одной из частей Гродненского гарнизона было найдено в лесу вместе с предсмертной запиской.
 
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