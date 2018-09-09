Сестра солдата, совершившего самоубийство: «Сергей просил переводить деньги на карточки и телефоны неизвестных»



Сергей Ясюкевич. Фото со страницы в «ВКонтакте»

было найдено в лесу

«Он человек нелегкой судьбы. В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и два раза был судим за кражу. Но в тюрьме не был, в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве.

«Во время его службы мы держали контакт, переписывались во «ВКонтакте». Он периодически просил деньги - то 10, то 20, а то и 50 рублей. Если спрашивала, зачем, отвечал невразумительно, мол на сигареты. Он присылал мне номера карточек или неизвестные мне номера телефонов, куда нужно было перевести деньги. Помню, что я даже возмущалась, человек же якобы находится на государственном обеспечении, а здесь немалые деньги просит», - добавила Ольга.

«В официальном заявлении говорится, что Сергей исчез в среду, 5 сентября. Наша семья считает, что это не совсем так. Дело в том, что уже несколько недель мне, а также его родной сестры, которая живет в Новогрудке, и брату, который живет в Москве, звонят из военных органов и спрашивают, не знаем мы, где Сергей, а также, с кем он общался. К его родной сестра, которая сейчас находится в роддоме на сохранении, приходили военные и спрашивали, где Сергей. В этой истории очень много невыясненных, и я даже не знаю, что думать. О смерти Сергея мне сказал брат с Москву, ему тогда позвонили и сообщили», - добавила Ольга.