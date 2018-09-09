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BMW готовит "убийцу Maybach"

10.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Руководство BMW рассматривает возможность выпуска моделей 9 серии, которая поможет бренду усилить позиции на рынке автомобилей люкс-класса.

Во многом, как считают эксперты, судьба этого автомобиля будет зависеть от успеха BMW 8 Series Gran Coupe, официальный дебют которого намечен на начало следующего года.

Шеф-дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк в недавнем интервью намекнул, что проект уже находится в стадии разработки, впрочем, добавив, что компания хочет "иметь больше идей, чем фактически может реализовать".

BMW готовит "убийцу Maybach"

 
 
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Руководство BMW рассматривает возможность выпуска моделей 9 серии, которая поможет бренду усилить позиции на рынке автомобилей люкс-класса. Во многом, как считают...
 
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