Руководство BMW рассматривает возможность выпуска моделей 9 серии, которая поможет бренду усилить позиции на рынке автомобилей люкс-класса.

Во многом, как считают эксперты, судьба этого автомобиля будет зависеть от успеха BMW 8 Series Gran Coupe, официальный дебют которого намечен на начало следующего года.

Шеф-дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк в недавнем интервью намекнул, что проект уже находится в стадии разработки, впрочем, добавив, что компания хочет "иметь больше идей, чем фактически может реализовать".



