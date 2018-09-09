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Названы самые популярные параметры смартфонов

10.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты бенчмарка AnTuTu поделились результатами исследования, выяснившего самые популярные параметры Android-смартфонов.

Начнем с самой версии Android: 61% смартфонов, работают под управлением Oreo. На втором месте Android Nougat с 24,07%.

Около половины Android-смартфонов имеют разрешение HD и ниже. Почти четверть участников исследования, 24,37%, пользуются моделями с разрешением Full HD (1080x1920 пикселей). У 17,19% - безрамочные смартфоны с разрешением Full HD+ (2160x1080 пикселей). Еще у около 16% - разрешение Full HD+ (2248x1080 пикселей или 2280x1080 пикселей). 

14,61% пользователей отдали предпочтение 6-дюймовым моделей, 12,75% - диагональ в 5,5 дюйма, 11,45% - 6,2 дюйма.

73.8% Android-смартфонов оснащены восьмиядерными процессорами, 21,9% -на четырехъядерными.

36,51% смартфонов имеют 6 ГБ оперативной памяти, 31,7% - 4 ГБ.

Самый распространенный объем встроенной памяти - 64 ГБ (41,13%). На втором месте - 128 ГБ (24,64%).

 

 
 
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Эксперты бенчмарка AnTuTu поделились результатами исследования, выяснившего самые популярные параметры Android-смартфонов. Начнем с самой версии Android: 61% смартфонов,...
 
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