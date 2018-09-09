Чем больше зелени у дома и школы, тем лучше пространственная память и внимание ребенка

Исследователи проверили гипотезу, что память и внимание детей могут зависеть от окружающей обстановки у дома и школы. Согласно теории восстановления внимания на природе люди лучше концентрируются.

Ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие исследование в British Journal of Educational Psychology, изучили когнитивные характеристики 4758 детей в возрасте 11 лет, часть из которых проживает в районах с высокой степенью озеленения, часть - там, где зелени практически нет. Рабочую память и внимание у испытуемых оценивали по тому, как они решают определенные задачи.

Пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве. Требуется не только запоминать информацию о локациях, но и анализировать ее, концентрируя внимание, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Исследователи пришли к выводу, что корреляция между успешным решением задач и степенью озеленения района действительно существует. Дети, живущие в районах с большим количеством деревьев и кустарников, обладают более развитой пространственной рабочей памятью.

Результаты объясняются тем, что в районах, где есть парковые зоны, аллеи и сады жители чаще гуляют в парках и т.п. Активное исследование окружающей среды помогает детям быстрее научиться ориентироваться в пространстве. Зелень привлекают к себе непроизвольное внимание, но - минимальное, не отвлекающее ребенка.

"Пространственная рабочая память - немаловажный фактор для достижения ребенком академических успехов, в частности, в математике", - подчеркнула автор исследования доктор Эйрини Флоури.