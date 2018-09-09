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Эксперты советуют: авиабилеты для новогоднего отдыха покупайте уже сейчас

10.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Если вы планируете на новогодние каникулы отправиться в путешествие, эксперты Aviasales советуют покупать билеты на самолет уже сейчас. По прогнозу специалистов, уже в октябре цена авиабилетов вырастет почти на треть.

Эксперты Aviasales изучили стоимость перелетов в период новогодних каникул, и подсчитали, что на перелет в Мюнхен, таким образом, можно сэкономить от 20%, а на более далекие Шри-Ланку, Гоа, Канары, Таиланд - почти 30%.

Эксперты советуют: авиабилеты для новогоднего отдыха покупайте уже сейчас

 

 
 
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Если вы планируете на новогодние каникулы отправиться в путешествие, эксперты Aviasales советуют покупать билеты на самолет уже сейчас. По прогнозу специалистов, уже в...
 
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