Эксперты советуют: авиабилеты для новогоднего отдыха покупайте уже сейчас

Если вы планируете на новогодние каникулы отправиться в путешествие, эксперты Aviasales советуют покупать билеты на самолет уже сейчас. По прогнозу специалистов, уже в октябре цена авиабилетов вырастет почти на треть.

Эксперты Aviasales изучили стоимость перелетов в период новогодних каникул, и подсчитали, что на перелет в Мюнхен, таким образом, можно сэкономить от 20%, а на более далекие Шри-Ланку, Гоа, Канары, Таиланд - почти 30%.