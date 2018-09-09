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В столице Мальты продают палаццо XVII века за биткоины
На главной улице Валлетты продается палаццо, построенное в 1600 году. Владелец дома, Иан Фитцпатрик, объявил, что плату готов принять исключительно в криптовалюте, и просит за него 550 биткоинов.
Семиэтажный палаццо имеет площадь 860 кв.м и вмещает в себя 18 комнат.
В стоимость здания включено разрешение на его переоборудование в гостиницу или бизнес-центр.
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На главной улице Валлетты продается палаццо, построенное в 1600 году. Владелец дома, Иан Фитцпатрик, объявил, что плату готов принять исключительно в криптовалюте, и...
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