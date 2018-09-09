В столице Мальты продают палаццо XVII века за биткоины

На главной улице Валлетты продается палаццо, построенное в 1600 году. Владелец дома, Иан Фитцпатрик, объявил, что плату готов принять исключительно в криптовалюте, и просит за него 550 биткоинов.





Семиэтажный палаццо имеет площадь 860 кв.м и вмещает в себя 18 комнат.

В стоимость здания включено разрешение на его переоборудование в гостиницу или бизнес-центр.