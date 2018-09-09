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Уникальная образовательная выставка китайских вузов пройдет в Минске

10.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Молодежная образовательная выставка "Один пояс – один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет 24 сентября в Минске.

Участники выставки, которая проводится в Беларуси впервые, смогут познакомиться с университетами провинции Хубей, входящих не только в китайские рейтинги, но и в ведущие мировые.

Выставка - уникальный образовательный проект, эффективная дискуссионная и обучающая площадка как для профессионального научно-педагогического сообщества, представителей образовательных, административных и бизнес-структур, так и для подрастающего поколения – школьников, студентов, молодых специалистов.

Среди участников выставки: Китайский геологический университет, Университет Хубэй, Уханьский инженерный университет, Университет традиционной китайской медицины в Хубэй, Университет Янцзы, Уханьский университет легкой промышленности, Медицинский колледж Хубэй, Хуанганский педагогический колледж, Инженерный институт Хубэй, Институт народности Хубэй, Институт науки и технологий Хубэй, Уханьский институт физического воспитания, Педагогический колледж Ханьцзян, Уханьское профессионально-техническое училище, Уханьский учебно-технический колледж, Профессиональный университет Эчжоу.

Уникальная образовательная выставка китайских вузов пройдет в Минске

На выставке будут представлены:

- новые программы в сфере образования и развития личности

- новейшее оборудование и технологии будущего в образовании и демонстрации научных идей, синтеза науки с производством и инженерной школой

- программы изучения китайского языка, культуры и традиций

- дискуссионная и консультационная площадка с носителями китайского языка

- подарки от организаторов выставки

Вход свободный.

Время работы: 24 сентября с 09.00 до 18.00.

Место проведения: "Президент отель", зал "Националь" (Минск, ул. Кирова, 18).

Организатор: Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник".

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Молодежная образовательная выставка "Один пояс – один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет 24 сентября в Минске. Участники выставки, которая проводится в Беларуси...
 
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