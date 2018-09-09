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Уникальная образовательная выставка китайских вузов пройдет в Минске
Молодежная образовательная выставка "Один пояс – один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет 24 сентября в Минске.
Участники выставки, которая проводится в Беларуси впервые, смогут познакомиться с университетами провинции Хубей, входящих не только в китайские рейтинги, но и в ведущие мировые.
Выставка - уникальный образовательный проект, эффективная дискуссионная и обучающая площадка как для профессионального научно-педагогического сообщества, представителей образовательных, административных и бизнес-структур, так и для подрастающего поколения – школьников, студентов, молодых специалистов.
Среди участников выставки: Китайский геологический университет, Университет Хубэй, Уханьский инженерный университет, Университет традиционной китайской медицины в Хубэй, Университет Янцзы, Уханьский университет легкой промышленности, Медицинский колледж Хубэй, Хуанганский педагогический колледж, Инженерный институт Хубэй, Институт народности Хубэй, Институт науки и технологий Хубэй, Уханьский институт физического воспитания, Педагогический колледж Ханьцзян, Уханьское профессионально-техническое училище, Уханьский учебно-технический колледж, Профессиональный университет Эчжоу.
На выставке будут представлены:
- новые программы в сфере образования и развития личности
- новейшее оборудование и технологии будущего в образовании и демонстрации научных идей, синтеза науки с производством и инженерной школой
- программы изучения китайского языка, культуры и традиций
- дискуссионная и консультационная площадка с носителями китайского языка
- подарки от организаторов выставки
Вход свободный.
Время работы: 24 сентября с 09.00 до 18.00.
Место проведения: "Президент отель", зал "Националь" (Минск, ул. Кирова, 18).
Организатор: Республиканское инновационное унитарное предприятие
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Молодежная образовательная выставка "Один пояс – один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет 24 сентября в Минске. Участники выставки, которая проводится в Беларуси...
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